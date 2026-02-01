現身黃國昌競總開幕！支持者憂重演藍白合破局 趙少康：黃有大局觀

中廣前董事長趙少康（第一排右2）今出席民眾黨主席黃國昌（第一排中）新北市長競選總部開幕。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨主席黃國昌卸任立委，今（1日）新北市長競選總部開幕，中廣前董事長趙少康也到場祝福，他表示，國民黨預計舊曆年前決定新北市長人選，3月可能跟民眾黨協調，看決定到底是誰出線，「不管是（台北市副市長）李四川還是黃國昌，我想總是要最能贏對手的啦」；被問到有支持者擔心重演2024藍白合破局，趙稱，「我想黃國昌應該不會吧，黃主席有大局觀」。

黃國昌設於新北市新莊的新北長競選總部上午開幕，藍營除了趙少康現身祝福外，民眾黨新北市議員陳世軒父親、國民黨新北市議員陳明義也到場力挺，另國民黨團總召傅崐萁、藍委羅智強、林沛祥、許宇甄及新北市議長蔣根煌也送上花籃致意。

趙少康受訪表示，黃國昌主席是他的好朋友，在大罷免時，雙方就反罷免有很多合作，黃也曾到他辦公室來討論，今天黃國昌成立新北市長競選總部的成立大會，他一定要來，一方面給予祝福，當然很重要的是藍白將來一定要合作。

趙少康透露，國民黨大概舊曆年前會決定人選，3月的時候可能要跟民眾黨協商，屆時再決定到底是誰，不管是李四川還是黃國昌，「我想總是要最能贏對手的」。新北非常重要，台灣最大的直轄市，所以新北一定要贏，對國民黨、民眾黨來講，新北是一定要贏的。他今天來是祝福黃國昌，因為到3月還有2個月，還可以拚、可以衝，把民意衝高，把選票衝高，「我想都是好事。」

媒體追問，怎麼看有支持者擔心像2024總統選舉時一樣藍白合破局？趙少康直言，「我想黃國昌應該不會吧，黃主席有大局觀，有全面的這個關懷，所以我想應該不會。」

至於是否認為黨內時程太慢，趙少康強調，不是已經講說舊曆年之前應該會決定嗎？沒幾天了，大概剩下半個月而已，他前兩天訪問國民黨主席鄭麗文也說舊曆年前要決定，所以他想應該很快，腳步不會太慢的。

趙少康提到，而且，舊曆年前決定的好處是，到時候小雞、市議員候選人可以跟著市長被提名人到處去拜票比較好，否則去拜票說：「我是要競爭被提名的人」，有點尷尬，用「我是國民黨提名的人」比較好，他覺得事不宜遲，而且民進黨新北市長參選人蘇巧慧都已經準備好了，他覺得不能拖過舊曆年。

