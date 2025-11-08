現身「永齡銘馨盃」 曾馨瑩哽噎致詞「婆婆把我當作女兒一樣疼愛我！」

曾馨瑩今（8）日以「老師」身份出席由永齡基金會主辦的第三屆「永齡銘馨盃」決賽。

鴻海創辦人郭台銘前（6）日哀痛宣布母親郭初永真離世，郭家上下低調以對，主理人曾馨瑩今（8）日以「老師」身份出席由永齡基金會主辦的第三屆「永齡銘馨盃」決賽，身穿一襲白色長洋裝她，開場致詞時表示，「今天有一點沈重的心情，因為我的婆婆離開了我們」說到此處哽咽暫停，台下更傳來民眾的支持聲音，她接續指出「（婆婆）把我當作女兒一樣疼愛我，沒有說過一句重話、 沒有發過脾氣，永遠都是感謝和讚美，我覺得我很幸運和幸福！」

廣告 廣告

郭老夫人過世後，外傳郭台銘雖有心裡準備但仍深受打擊，郭家也不願對外多做表示，但由於「永齡銘馨盃」決賽是早已規劃的既定行程，又是結合慈善與舞蹈的公益活動，在家人的支持下，曾馨瑩還是如期現身。

不過，曾馨瑩坦言「今天對我，還是有點沈重，所以容我拿一下小抄。」讓現場觀眾民眾大喊加油，拿出小抄的她接續說道「今天有一個特殊的意義，也有一點沈重，我的婆婆（郭初永真）離開了我們」說到此處哽咽。

「她（郭初永真）對我來說非常有智慧、開明，是非常疼愛我的婆婆，她把我當作女兒一樣疼愛我，沒有說過一句重話、沒有發過脾氣，永遠都是感謝和讚美，我覺得我很幸運和幸福。」曾馨瑩回想。

她接著說，「本來我的先生會來到現場，但臨時取消，不過他非常支持我，我相信我的婆婆會希望我帶著微笑到現場，所以我覺得我真的很幸運，因為我的先生一路支持，所以我可以辦這些活動，如果沒有他，我也不可能辦這些活動。我的婆婆也給我很多支持，我會帶著他的精神去分享。」

曾馨瑩強調「我今天出席，不是不悲傷，而是有很多美好的事情要前進，讓我們一起在舞蹈的殿堂發光發亮，他支持我培訓支持更多年輕人可以走上舞台，支持慈善的舞台可以繼續走下去。」

「永齡銘馨盃」決賽於今日中午在台北流行音樂中心Legacy Tera舉辦，今年活動主題為「BEYOND YOUR STAR」，活動現場匯集熱愛舞蹈的參賽者，據永齡基金會統計，有超過千名觀眾湧進會場，現場氣氛相當熱絡。

更多鏡週刊報導

感念郭台銘母親離世 鴻海董座劉揚偉說話了！

郭台銘母親辭世／鴻海原始金主初永真 曾助國民黨度過難關

郭台銘母親辭世／郭台銘以孝立業公開放閃 「和媽媽相處很幸福」