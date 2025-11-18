現退役軍人涉共諜案遭起訴 國防部回應了

▲現退役軍人涉共諜案遭檢方重刑起訴，國防部表示，持續深化反情報教育。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 媒體報導，香港籍男子丁小琥接受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，多次假藉商務活動、觀光名義申請來台，發展共諜組織並刺探、機密資料，先後吸收現、退役多名軍官為組織核心成員，甚至遊說現役國軍官兵於兩岸未來發生戰事時，率領部屬消極不抵抗。台灣高檢署今（18）日依違反國安法蒐集軍事機密等罪，起訴丁小琥等7人，並求處重刑，丁等3人另涉洗錢罪遭台北地檢署起訴。國防部回應表示，已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證，並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識

國防部表示，政戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請臺灣高等檢察署統合臺北地檢署偵辦，依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，及丁姓等5員犯嫌。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾間斷，並積極在臺發展組織。國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責；已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證；並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。

