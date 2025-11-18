現退役6軍人涉洩機密予港籍人士 高院裁定7人羈押
（中央社記者劉世怡台北18日電）香港籍陸男丁小琥涉吸收利誘王文豪等6名現退役軍人刺探收集軍事等機敏資料，今天遭起訴並移審。台灣高等法院晚間召開接押庭訊問7人後，裁定7人羈押，可抗告。
台灣高等法院收案後，排定在押7人陸續進入法庭接受訊問，不公開審理，7人順序分別為丁小琥、王文豪、譚俊明、呂芳契、楊千慧、邱翰林及楊博智；法官聽取檢、辯及被告意見，部分被告坦承犯行，表達願意接受法律制裁，部分被告主張患病，請求具保停押。
高院合議庭評議後，認定7人涉違反國家安全法等罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由足認有逃亡之虞，仍有羈押必要，裁定7人羈押3個月；另考量楊千慧全部坦承犯行，依卷證資料顯示已無串供之虞，解除禁見，其他6人仍有串供之虞，仍維持禁見，可抗告。
根據台灣高檢署、台北地檢署、調查局及國防部新聞資料，全案源於調查局台北市調查處於民國113年間主動發掘港籍陸男丁小琥及國人張志煒等人為中共在台發展組織及刺探、收集機密。
國防部政戰局執行內部清查作業時，發現少校楊博智舉止可疑，依國安聯防機制通報國安局、調查局等單位查辦；調查局蒐證完備後，報請高檢署及北檢共同指揮，並與國防部憲兵指揮部、政治作戰局合作偵辦逮人。
檢調表示，案經深入調查，發現丁小琥依中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，多次假借商務活動或觀光名義來台，從事發展組織及刺探、收集機密資料等不法行為。
丁小琥先後成功吸收退役軍官王文豪、譚俊明及張志煒（已歿）、何聖影（已歿）為組織核心成員，再由核心成員循昔日軍中同僚、部屬人脈關係，物色、發展現退役軍人呂芳契、邱翰林、楊千慧、楊博智，伺機刺探、收集機密，並由丁小琥遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時率領部屬消極不抵抗。
新聞資料提及，在台發展組織及刺探、收集機密等不法行為經費，由丁小琥及張志煒指示另一名被告陳俊安分別以本人或透過所開設的公司帳戶轉匯1112萬餘元來台，供其等支用。
台灣高檢署依違反國家安全法等罪起訴丁小琥以及6名現退役軍人王文豪、譚俊明、呂芳契、邱翰林、楊千慧、楊博智，共7名被告，並移審台灣高等法院。
另方面，北檢針對洗錢犯行，依違反銀行法及洗錢防制法等罪嫌起訴丁小琥、王文豪、陳俊安；張志煒及何聖影涉犯洗錢罪部分，因2人病逝，處分不起訴。（編輯：黃名璽）1141118
