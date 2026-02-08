現金不夠繳遺產稅怎麼辦？國稅局揭一方法也能繼承

不少民眾在家人過世後，雖然名下留下不動產或存款，卻因為一時籌不出現金繳納遺產稅，陷入「有遺產卻繼承不了」的困境。許多人誤以為繼承前，一定要先自掏腰包繳稅，事實上，為了減少繼承人須另外籌措現金繳稅的煩惱，法規早已提供更具彈性的解方。

財政部台北國稅局指出，只要符合《遺產及贈與稅法》相關規定，繼承人可以申請直接以被繼承人名下的存款繳納遺產稅，無須先行籌措現金，大幅減輕繼承人的資金壓力。

廣告 廣告

國稅局說明，依現行法規與實務操作，稅捐繳納原則上以現金為優先。若被繼承人生前帳戶中仍有存款，國稅局會優先協助繼承人，直接動用該筆資金完成繳稅。

不必全體同意 「多數決」即可申請

過去申請以存款繳納遺產稅，須取得全體繼承人同意並簽名，實務上常因繼承人分散各地或意見分歧而卡關。為提升行政效率，現行規定已放寬門檻，只要符合以下任一條件，即可提出申請：

繼承人 人數過半 ，且應繼分合計過半

應繼分合計超過三分之二（不受人數限制）

人數若未過半無法申請

國稅局舉例說明，被繼承人甲過世後留下500萬元的存款，須繳納遺產稅300萬元，繼承人共4人分別是子女A、B，以及已故子C的兩名代位繼承人D、E。

起初僅A、B兩人提出申請以存款繳納遺產稅，雖然兩人的應繼分合計達三分之二，符合應繼分過半的條件，但因為簽名人數僅占一半，未達「過半」門檻，申請未獲核准。

隨後，A、B聯繫上D並取得同意，此時同意人數增至3人，不僅人數過半，應繼分合計也過半，符合第一項規定，即可提出申請。

國稅局核准後，隨即核發「遺產稅同意移轉證明書」，讓繼承人持證明書前往銀行，直接從甲的帳戶中扣除300萬元完成繳稅，免除自行籌款的困擾。

便民措施仍有眉角 2大重點要注意

不過國稅局提醒，這項措施雖然可以解決資金不足問題，但實務操作上仍須留意2大關鍵：

一、入庫期限不可忽視

取得「同意移轉證明書」後，繼承人須在規定繳納期限內，親自前往金融機構辦理扣款手續，若逾期未繳仍將產生滯納金。

二、稅前遺產仍遭凍結

要注意上述方式僅限於繳納遺產稅，在稅款全數繳清並取得「遺產稅繳清證明書」前，帳戶內其餘存款仍屬遺產保全狀態，無法隨意進行分配或動用。