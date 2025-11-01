現金入袋！首次配息來了 野村00980A最後上車日11／17

財經中心／師瑞德報導

台灣首檔主動式ETF：00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）將迎來首次配息，野村投信日前公告，投資人只要在11月17日前完成申購，即可參與首次配息。11月18日為除息日，配息發放日則訂於12月12日。

野村投信指出，00980A採主動式操作策略，由經理人主動選股、靈活調整投組，具備優於大盤的潛力。本次配息為成立以來首次發放，投資人若有參與意願，應留意11月17日為最後申購日。

全球市場近期氣氛轉趨樂觀，為風險資產注入動能。美國聯準會（Fed）如市場預期降息一碼，並宣布自12月起停止縮表，資金環境進一步寬鬆。同時，川習會釋出正面訊號，美中貿易關係緩解，中國暫緩稀土出口，美方也未再加徵新關稅，有助降低地緣風險。

在企業基本面方面，微軟、亞馬遜與蘋果等科技巨頭財報優於預期，加上AI伺服器出貨進入高峰，推升台灣相關供應鏈股價齊揚。輝達GTC大會進一步釋出AI新應用動能，成為驅動資金回流的重要因素。

野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A基金經理人游景德表示：「台股自今年以來面對多次利空測試，仍能穩健上行，反映市場對企業獲利與經濟前景的樂觀預期。而在外資回流、內資撐盤與AI需求帶動下，台股有望持續創高。」

游景德也指出，隨著降息循環啟動，資金成本下降，有助企業獲利與評價提升，主動式ETF能更精準捕捉此波成長機會。他建議投資人可聚焦具備技術領先與訂單穩定的主流廠商，藉此布局後市。

野村投信投資策略部副總經理張繼文則分析，外資自4月解放日以來買超台股金額已突破6,000億元新台幣，自2023年以來累計淨匯入更超過3兆元。「外資資金回流台股不是短期現象，而是結構性趨勢，」他強調，地緣政治風險可控，加上科技創新帶動長期成長，台灣市場具備吸引力。

張繼文表示，從技術面觀察，只要10日均線未跌破，台股多頭趨勢仍在，短線震盪屬健康整理。他建議關注AI伺服器供應鏈，包括散熱、機殼、電源模組與PCB等族群，並留意電力與航運等轉強族群。

野村投信也提醒，主動式ETF與被動式ETF不同，由專業經理人主動操作，具備靈活性與選股優勢，資訊揭露也相對透明，適合希望積極參與市場的投資人。不過，主動式ETF仍屬股票型資產，投資人應衡量自身風險屬性與投資目標，審慎評估後再行投入。

