現金股利政策曝光！玉山金483億娶「睡美人」三商壽 他：金控自此大者恆大

繼3月份併購保德信投信後，玉山金控再度發布併購案，5日晚間與三商美邦人壽共同召開重訊記者會，宣布董事會通過雙方合意併購，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權；以三商壽已發行每股普通股新台幣8.2元為收購價格，屆時併購案完成後，玉山金料將躍升上市第5大金控。對此，財經臉書粉專「股人阿勳」今（6）日指出，金控產業從此進入「大者恆大」的時代。

玉山金與雙方合意併購，交易將全數以股份轉換方式進行，據重訊記者會，交易完成後，三商壽約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。雙方董事會決議在明（2026）年1月23日召開股東臨時會通過合併案，對此，金管會表示，收到申請案後將依規定進行審查；據《中央社》報導，金管會官員說明，無論是金控或非金控，若要持有保險公司股份，只要超過10%就要經過核准；而保險公司的買家，則依承諾保戶權益百分百不受損等5大原則進行審查。

玉山金與三商壽併購規模上看新台幣483億元，玉山金董事長黃男州在聯合記者會上說明，三商壽有58.995億股，若照目前的方式計算，三商壽會拿到玉山金股票約14.666億元；至於股東們關心的股利政策，他則表示，玉山金連兩年發出1.2元現金股利，今年前10月獲利達293.3億元、年增31%，獲利能力不斷提升，未來以「穩定現金股利發放」為原則，但也要能夠支持金控成長茁壯所需資金。

黃男州還透露，有董事會成員笑稱，三商壽就像睡美人，就差王子一個「吻」，也就是「資本」，挹注後就會變成活潑的美人，與玉山金共舞。「股人阿勳」指出，玉山金以0.2486股換1股三商壽，未來三商壽股東將持有8.31%的玉山金股權，整體資產規模更將一口氣衝上5.8兆元。他點評，玉山金先是吃掉保德信，再併掉三商壽，可說是補上金控版圖最後一塊拼圖，正式跨入壽險領域，也因此一舉成為國內第五大金控。

​「股人阿勳」進一步說，金控產業從此進入2.0版，「大者恆大」的時代正式啟動。他並提及2024年台新金併新光金時，當時也有不少雜音，當時他就分析過金控合併的「綜效」與「陣痛」，因為合併就像結婚一樣，甜蜜與磨合並存，此次黃男州將併購案形容是「王子遇上睡美人」，他認為這樣的比喻相當有趣，只是「王子吻下去後，美人能否能醒來？又是否精神飽滿」，仍有待後續整合的功夫，最終還是得面對現實商場的考驗。

