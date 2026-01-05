《現金英雄》分集劇情: 李俊昊要賣超能力？｢這是一場金錢戰爭，誰錢多、誰就獲勝！」(持續更新)

《現金英雄》分集劇情(更新中)

● 《現金英雄》第1集劇情

● 《現金英雄》第2集劇情

● 《現金英雄》第3集劇情

● 《現金英雄》第4集劇情



《現金英雄》由李俊昊領銜、金慧峻、金炳哲、金香起主演，憑《暴君的廚師》爆紅的李彩玟飾演大反派，姜漢娜詮釋瘋魔財團繼承人，曹寶兒客串，演員陣容亮眼，登上全球Netflix非英語系影集播放排行TOP2！韓劇《現金英雄》改編自同名網路漫畫，需要付出才能使用超能力的設定令人好奇；包括吃下熱量、喝下大量酒精、李俊昊飾演的姜常雄則需要現金才能啟動超能力，而且力量與鈔票成正比，需要救助的人越多，越是揮金如土；一個即將結婚、為籌房子頭期款焦頭爛耳的普通公務員，面對如此殘酷又現實的規則，會選擇實現救人正義還是守好薪水、平凡度日？

《現金英雄》分集劇情

《現金英雄》第一集劇情

金慧峻求婚李俊昊

公務員姜常雄(李俊昊.飾)像普通男生一樣，下班後喝啤酒、打手遊，周末再與交往9年的女朋友敏淑(金慧峻.飾)去接待中心看根本買不起的樣品屋。敏淑看上了一間要價七億，頭期款就要一億四千萬的新房子，身為會計師的她，很會精打細算，由於韓國的房屋認購制度提供已婚夫妻優惠及更高的首購中籤機率，這晚算完兩人存款與能動用的資金，還差三千萬，買房好像可以一試，唸完常雄亂花錢之後，突然提出:｢我們結婚吧！」雖然不是常雄想像中的求婚，但她說要買PS5給他，沒再多想就答應了。

李俊昊成為鈔能力盤子

鄉下那個不負責任的老爸找常雄，以為又是回家拿菜，結果卻是超展開！父親表示自己退休了，跟兒子要了一萬元紙鈔，握住他的手，天搖地動間將世代傳承的超能力繼承給他，不等他反應過來，隨即拿了釘槍爆了他的頭！常雄的傷口瞬間癒合了，父親告訴還在矇圈的他:｢錢越多、力量就越強、連傷口都能癒合」常雄打開皮夾，空空如也，留下一地所謂｢分紅」的零錢。也是被迫擁有超能力的父親冷淡地說，默默幫助有困難的人、不要碰別人的錢，常雄會意過來，要花自己的錢幫助別人，發出怒吼:｢你當我是盤子嗎？」

意圖使人貧窮

帶著這荒謬卻無法拒絕的超能力，以及父親給他的地下錢莊名片，常雄回到日常。父親交代他不要告訴別人，連媽媽都不知道，但對他來說，敏淑不是別人，兩人之間沒有祕密，他坦白告訴她，還示範折彎單槓，起初以為是變魔術，但再次輕鬆折彎後，敏淑終於相信了，因為每次使用超能力要花錢，兩人商量並用小錢測試，跳高、跳遠、負重，花多少錢能做到甚麼程度，敏淑的結論是效率太低，不如不用超能力，然而常雄手握12萬縱身一躍，竟能在空中俯瞰首爾壯闊的景色，那時他便知道父親傳給他的不是超能力而是貧窮。

第一個考驗

自此，常雄連路人及同事抬重物的小忙都不敢幫，因而被投訴，從最親切的公務員秒變討厭鬼。敏淑把他房間內不常用東西都上網賣掉，拼命湊頭期款，交代常雄去面交，順便取回她答應的PS5遊戲機，親切的賣家額外送他遊戲片，取貨結束一轉身，便有強盜宵小霸凌那位大叔，拳打腳踢取走才拿到的錢，常雄明明看到了，評估打贏要花很多錢，選擇視而不見，其實他的內心有點難受，努力說服自己:｢如果我有非常多的錢，我也會當個超級大好人！」身上卻冒出許多發癢的水泡。

消失的三千萬

母親帶著標會來的三千萬到首爾探望他，希望兒子趕快去買房、結婚，這樣一來，簽約金就湊齊了，常雄小心翼翼走回家，路上正打電話要跟敏淑報告這個好消息前，就在他眼前發生嚴重的連環車禍，其中一台公車撞爛柵欄掛在橋墩邊緣搖搖欲墜，乘客生命岌岌可危，常雄握著那包母親的錢，腦中閃過親人們的話，千鈞一髮之際，他選擇使用超能力，拉住公車，救了一車子的人，媽媽的血汗錢，也在過程中消失無蹤了…。

《現金英雄》第二集劇情

姜漢娜抓捕曹寶兒

凡人會繼承人趙安娜(姜漢娜.飾)，動用｢財」力找噴水大隊，成功抓到能控制火的超能力者華禎(曹寶兒.飾)，帶回生化實驗室提取血清。臨床實驗未完成，趙安娜拿走華禎的血清，決定直接打在她的手下身上做實驗，而攻擊目標正是因被拍下救人而爆紅的常雄。

從天而降30億..債務

救人卻被警察關起來，好生冤枉的常雄，想起父親說遇到麻煩可以打給地下錢莊，姑且一試，報上父親的名號，竟然真的被保釋出來！來接他的女會長開口就喊他爸爸｢動起歐巴」，感覺不妙，果然，姜動起欠了一筆含利息30億的高利貸，常雄想逃的瞬間被打了麻醉針，昏了過去。

李俊昊的試煉

醒來後，會長丟了一筆錢給常雄，試驗他是否真的繼承了超能力，被圍毆、骨折倒地、立刻復原，還能一拳打飛小弟，確認他有超能力後，抱怨起當初姜動起沒娶她，向他提出若是娶她女兒，這筆債就一筆勾銷，並警告他，就這樣離開後，會遇到用薪水無法應付的超級瘋子抓他，常雄覺得荒謬時摸到一張紙鈔，啟動了超能力逃之夭夭。回到家後，看到救人影片的敏淑問他這個行動花了多少錢？被逼急鬆口:｢三千萬」哪敢再提父親的債務；不聽他解釋的敏淑甩門離去，常雄追出來後，房子立即爆炸，他看到黑衣人走下來，想起女會長說的話，拔腿就跑，躲回老家。

解定存救未婚妻

敏淑不接常雄的電話，常雄刷到原本要和她一起參加的朋友婚禮所在飯店發生嚴重火災的消息，身無分文的他著急跑去銀行解定存，在敏淑即將被崩塌的大落石壓到時，帶著鈔票趕到解救了她。常雄隨後將牆壁槌了大洞，讓困住的賓客先逃，走回火場拿出蓋好章的結婚申請表給敏淑，為了避免日後花光買房的錢，說要將定存帳戶改成她的名字。

韓國超能力協會

兩人你儂我儂時，為了好玩而下屠殺令引常雄現身的趙安娜，她的手下已注入華禎血清，轉移了超能力，正提著瓦斯桶要抓補常雄，一番爆炸性的較量後常雄勝出，卻因耗盡鈔票與氣力倒在敏淑懷裡，此時號稱｢韓國超能力協會」的卞湖仁(金炳哲.飾)和方恩薇(金香起.飾)穿牆而來…。

以《現金英雄》這場氣爆引起建築物坍方的火災戲的規模，煙霧早已瀰漫，天花板都砸下來了，送走其他人後，常雄並未趕緊帶敏淑離開差點要命的地方，反而轉頭進入火場，兩人在大火裡決定人生大事，敏淑沒有特異功能，居然沒缺氧？網友大呼不合理！

《現金英雄》第三集劇情

金炳哲金香起也是超能者

常雄在｢韓國超能力協會」醒來，一位叫做卞湖仁的大叔介紹另一位麵吃進多少熱量、就能使用多少念力的女生方恩薇(麵包薇)給他們，他自己則是喝酒啟動超能力；常雄不想捲入這一切拉著敏淑要離開，卞提醒他:｢你覺得是誰燒掉你的房子？」

凡人會

卞湖仁說是｢凡人會」所為，平凡人獵殺超能力者，複製基因:｢除了超能力和人性，那些人什麼都有」會長趙元徒(金義聖.飾)、趙安娜是凡下集團的繼承人，現在的目標就是曝光的常雄。卞建議常雄照日常去生活，再收集他們的犯罪證據，讓他們受法律制裁:｢只有你，可以阻止他們！」

李俊昊受訓

首要任務是摧毀在凡下畜牧的生化實驗室，為了讓常雄不要只靠超能力花掉太多錢，平時能靠自己的力量戰鬥，協會開始訓練他的體能與格鬥技巧，麵包薇送上一件能收集零錢幫忙節流的內褲，和一個遮住面容的頭套，常雄收到禮物後便去阻止強劫網購賣家的混混們，把PS5還給之前被搶、他卻沒幫忙的大叔後，從愧疚感中解脫。

李俊昊金慧峻新婚夫妻想入非非

敏淑用新婚身分抽中房屋首購資格，兩人說好用他自己的零用錢去行善，簽約金的款項她會想辦法，有公司開出兩倍薪水挖角她。這晚，面對體格越練越結實的｢老公」，她用五萬元紙鈔嬌羞地想確認｢用超能力的話是不是身上每個部位都會變強？」心領神會的他與她熱吻，滾床｢實戰演習」去了！

看見未來的元老

卞、方和常雄來見元老級的超能力者，都爺爺(金元海.飾)能看見未來，但他看見多少未來，就會忘記多少過去；金錢、健康、珍貴的記憶，超能力都是有代價的。他給常雄的啟示是:｢沉入黑暗的黃金失去光芒，偉大之人的力量也消失殆盡，不過就像把錢幣丟入井裡，當你為他們獻身的時候，黃金將會重現璀璨！」不稍片刻，一個瓦斯桶從天而降，向他們轟炸過來！

趙安娜的死亡預告

凡人會包圍超能者們，從山下到山上黑壓壓的一片，卞示意常雄先離開不要被抓到，常雄哪會忍心？立即打給地下錢莊女會長調頭寸。趙安娜圍堵住其他三人，都爺爺發功看她的下場:｢那個傢伙即將回來，你會被趕出家門，死亡之日也不遠了，你扣下板機的槍將對準你」聞言惶恐不安的她，拿起槍就射向老人，常雄閃電攔下子彈，口袋塞滿高利貸借來的錢。四位超能者與源源不絕的凡人會眾展開激烈戰鬥，眼看紙鈔所剩無幾…。

《現金英雄》第四集劇情

金錢就是力量

常雄用所剩無幾的鈔票奮力對抗注射過血清、後天加工的超能力者，最終驚險獲勝。凡人會會長打來與常雄通話:｢你應該有最透徹的體悟，金錢就是力量，這是一場金錢戰爭，誰錢多、誰就獲勝，而你當然會輸。」說要買他的超能力，讓他考慮要賣多少他都會買，在此之前，雙方先休戰！

李俊昊的超能力值多少？

在凡人會貌似沒有動作的這段期間，常雄很是苦惱，最後找上麵包薇詢問，她想起華禎曾經提過除了他們幾個，其他人都賣了，夥同常雄在卞湖仁的保險箱裡發現失蹤超能者的資料，每個超能力都有價碼，而常雄的預估是13億！算了所有債務、還母親會錢及買房費用，常雄向趙會長開價40億165萬，對方一口答應，常雄即將變成有錢人，給敏淑補上求婚戒指。

李彩玟登場

警方在火災現場的禮金箱裡以及多個現場都發現硬幣，又從湖裡撈出借據，加上監視器拍到常雄的老婆敏淑當時沒有撤離，被網民稱為｢現金英雄」的人又成了嫌疑犯。這天，有一位從美國回來的趙內森(李彩玟.飾)來區公所辦理遷入登記，｢就算沒人賞識，還是為他人付出心力，我很敬佩」跟常雄說了一些奇怪的話；與此同時，警察找上門，常雄開著公務車落跑，急著打給趙會長，說要今天完成交易。

協會內戰？

他來到凡下畜牧的大門口，卞湖仁阻止他販賣超能力，麵包薇也加入爭執，演變成三人大混戰，常雄趁隙溜進工廠，被帶進實驗室，趙安娜向他展示一大袋的鈔票還酸說以為他是有志氣的傢伙，常雄坐上實驗倚的那刻，卞湖仁不知何時悄悄跟著進來，拿著槍對準常雄。

《現金英雄》分集劇情更新中

《現金英雄》共8集，已全部上架，可於Netflix線上看！

▼《現金英雄》正式預告

《現金英雄》分集劇情: 李俊昊要賣超能力？｢這是一場金錢戰爭，誰錢多、誰就獲勝！」(持續更新)



