《現金英雄》李俊昊在台灣！Netflix剛上線就擠進收視榜 今明會粉絲

李俊昊主演的Netflix影集《現金英雄》正在熱播中。翻攝IG@le2jh

人氣男神李俊昊主演的Netflix影集《現金英雄》，昨（26日）一口氣上線全8集，儘管官方收視尚未出爐，但今已擠進本日台灣Top 10排行榜第6名，後勢看漲。在台聲勢很旺的李俊昊，今明兩天也預計在台大體育館會粉絲，有望分享拍攝故事。

李俊昊首度挑戰英雄角色，卻是「薪酸」的窮英雄。Netflix提供

李俊昊在《現金英雄》飾演莫名獲得「鈔能力」的上班族「姜常雄」，原本還在苦惱存不到結婚基金，卻意外獲得「身上現金越多，力量就越強」的超能力，為了拯救世界不惜花光薪水，狂撒鈔票與硬幣，無奈地在日常開銷與英雄義務間拉扯，還得顧及金慧埈飾演的女友「金敏淑」不滿，演出「當英雄也破產」的荒謬與無奈。

廣告 廣告

李俊昊（右二）與金慧埈（右）、金香起（左起）、金秉澈一同組成另類的英雄小隊。翻攝IG@le2jh

這也是李俊昊第一次挑戰英雄題材，已預告會有精彩的動作戲，要觀眾拭目以待。而一向是收視保證的李俊昊，繼2019年的《自白》、2021年的《衣袖紅鑲邊》、2023的《歡迎來到王之國》都叫好叫座，《颱風商社》也剛在上月底風光下檔，外界好奇李俊昊能否再以《現金英雄》繼續扛住不敗的收視男神寶座。



回到原文

更多鏡報報導

YouTuber街拍挖到星二代！鄭雄仁女兒素允被認出 網讚：撞臉NewJeans諧潾

快訊／米倉涼子神隱4個月首發聲！親認「調查單位曾進家中」 全面噤聲有內幕

七夕閃婚只撐1年4個月！前乃木坂46高山一實離婚收場 關鍵內幕公開