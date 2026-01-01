現金裝枕頭當垃圾丟 清潔隊協尋10餘萬元

圈圈即為清潔隊員協助找回內裝十餘萬元的枕頭。



（記者林明佑翻攝）

▲圈圈即為清潔隊員協助找回內裝十餘萬元的枕頭。



（記者林明佑翻攝）

彰化一對父女於日昨神情焦急地衝往位於彰化市公所仁愛東街的清潔隊隊部，向值班人員表示，父親疑似將約十餘萬元的現金藏放於枕頭內，女兒不知情，在打掃時因枕頭老舊連同寢具一併丟入隊部垃圾車，經隊部全力協尋順利找回，當事人感動不已、連連致謝。

這對父女是懷著忐忑不安的心情前往清潔隊隊部求助。清潔隊張筱薇隊長得知情況後，立即指派隊員陪同當事人前往位於八卦山的垃圾轉運站，全力協助翻找可能位置。

經透過動用現場機具以及三位清潔隊員全力協助與耐心搜尋之下，終於順利尋回遺失的現金，讓當事人如釋重負。兩人當場感動不已，頻頻向清潔隊表達誠摯感謝，肯定清潔隊服務民眾的熱忱與積極態度。

林世賢市長獲悉此事後，特別藉此事件提醒全市市民，年關將近，民眾進行大掃除或汰換家具、寢具時，務必事先仔細檢查是否夾藏現金、存摺或貴重物品。林世賢市長欣慰地說，這對父女相當幸運，因垃圾尚未轉運至溪州焚化處理，才能及時尋回；若垃圾已完成轉運程序，遺失物品恐將無法找回，呼籲民眾務必多一分留意，避免憾事發生。