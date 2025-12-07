現金、保障型資產 宜配置3成以上

永達保經總經理特助吳柏瑨。（本報資料照片）

美國總統川普今年1月上任後，對各國推動對等關稅，投資人心情如洗三溫暖般，跟著國際股市上下震盪，而人口老化、退休議題升溫趨勢下，民眾對「保障型商品」與「退休年金」的需求愈發明顯，更加意識到「財務安全感」的重要，中壯年族群的保險觀念正在轉變，從過去追求報酬率，轉向更重視「保障穩健」與「現金流安全」，更多客戶會檢視保障缺口、調整醫療與長照保障。

在國際局勢不穩定下，建議現階段的理財布局應該「先穩後進」，即先以風險保障為基礎，再做長期資產規劃。除穩健的商品外，宜多佈局現金保本又兼顧退休理財的商品，加上因應時局的現金流，應占資產配置的3、4成最妥當。而超高齡社會趨勢下，長期照護與退休生活開支已是每個家庭必須面對的議題，提早準備，就是為自己的人生創造更大的安全與緩衝。

根據壽險公會統計，壽險業今年前9月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長，年增分別為26.8％、2.5％與10.7％，顯示壽險業仍穩健成長。我的觀察是，近年保戶行為與觀念出現明顯轉變，包括保障優先、長照與醫療意識上升，民眾亦重視長期照護、失能與重大疾病的保障需求；以40歲青壯年為例，買20年期的退休商品，恰巧搭上未來60歲的退休年齡。

美國聯準會12月是否降息變數多，但對壽險整體影響不大，以今年熱銷保單美元利變、分紅保單、投資型保單等，由於保單宣告利率仍維持在高於市場利率的水準，也帶動新契約保費（FYP）的成長，壽險業的長期表現仍被看好。隨民眾需求，美元計價保單以及結合退休保障功能的保險商品（例如利率變動型商品），未來仍是市場焦點。

永達的營運策略會持續聚焦行銷、增員兩大方向，目前永達針對新進業務夥伴推出「新人獎勵方案」，提供更有系統的教育訓練、平台式的共好及分享與階段性獎勵機制，讓新人在行銷服務上克服沒有客源的困擾，以及達到在成長路徑中找到成就感。

永達保經承德大樓預訂明年12月啟用，總坪數達2,250坪，這對永達是重要的里程碑，除了「永續」的企業經營理念，北區部分辦公據點，將逐步整併至承德大樓，創造更優質的經營效益。

承德大樓空間設計結合功能性與文化性，頂樓將設有多功能VVIP專屬樓層，這裡不只是辦公場所，更是一個業務人才培育中心與提升客戶服務品質的基地；透過現代化硬體空間的提升與訓練環境，可以培養人才榮耀感、歸屬感，創新空間激勵新穎的業務思維，期許藉由大樓建立品牌影響力。