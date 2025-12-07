現金、保障型資產 宜配置3成以上
美國總統川普今年1月上任後，對各國推動對等關稅，投資人心情如洗三溫暖般，跟著國際股市上下震盪，而人口老化、退休議題升溫趨勢下，民眾對「保障型商品」與「退休年金」的需求愈發明顯，更加意識到「財務安全感」的重要，中壯年族群的保險觀念正在轉變，從過去追求報酬率，轉向更重視「保障穩健」與「現金流安全」，更多客戶會檢視保障缺口、調整醫療與長照保障。
在國際局勢不穩定下，建議現階段的理財布局應該「先穩後進」，即先以風險保障為基礎，再做長期資產規劃。除穩健的商品外，宜多佈局現金保本又兼顧退休理財的商品，加上因應時局的現金流，應占資產配置的3、4成最妥當。而超高齡社會趨勢下，長期照護與退休生活開支已是每個家庭必須面對的議題，提早準備，就是為自己的人生創造更大的安全與緩衝。
根據壽險公會統計，壽險業今年前9月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長，年增分別為26.8％、2.5％與10.7％，顯示壽險業仍穩健成長。我的觀察是，近年保戶行為與觀念出現明顯轉變，包括保障優先、長照與醫療意識上升，民眾亦重視長期照護、失能與重大疾病的保障需求；以40歲青壯年為例，買20年期的退休商品，恰巧搭上未來60歲的退休年齡。
美國聯準會12月是否降息變數多，但對壽險整體影響不大，以今年熱銷保單美元利變、分紅保單、投資型保單等，由於保單宣告利率仍維持在高於市場利率的水準，也帶動新契約保費（FYP）的成長，壽險業的長期表現仍被看好。隨民眾需求，美元計價保單以及結合退休保障功能的保險商品（例如利率變動型商品），未來仍是市場焦點。
永達的營運策略會持續聚焦行銷、增員兩大方向，目前永達針對新進業務夥伴推出「新人獎勵方案」，提供更有系統的教育訓練、平台式的共好及分享與階段性獎勵機制，讓新人在行銷服務上克服沒有客源的困擾，以及達到在成長路徑中找到成就感。
永達保經承德大樓預訂明年12月啟用，總坪數達2,250坪，這對永達是重要的里程碑，除了「永續」的企業經營理念，北區部分辦公據點，將逐步整併至承德大樓，創造更優質的經營效益。
承德大樓空間設計結合功能性與文化性，頂樓將設有多功能VVIP專屬樓層，這裡不只是辦公場所，更是一個業務人才培育中心與提升客戶服務品質的基地；透過現代化硬體空間的提升與訓練環境，可以培養人才榮耀感、歸屬感，創新空間激勵新穎的業務思維，期許藉由大樓建立品牌影響力。
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 11
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 4
玉山金併三商壽有望晉升5大金控 「這時」停止股票過戶
玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。玉山金股...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 發起對話
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
重返榮耀？川普掀機器人狂熱「這2檔」連拉2根飆狠了 大摩：2045潛在市場將達3050億美元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導傳言美國總統川普（DonaldTrump）將在2026年頒布機器人相關行政命令，帶動市場機器人行情重啟，穎漢（4562）、羅昇（8374）...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 28
南亞成交爆量104萬張！三大法人齊掃貨...投信砸7.5億買最多 00946「2新兵」也吸金
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週（12/01～12/05）整體上揚354.41點至27,980.89點，週漲幅1.28%。觀察投信本週買超前十名個股，以電子股有6...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI資料中心引爆！「這矽光子」11月營收年增147% 法人看好Q4營收有望達6億元
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導在AI資料中心建設持續升溫下，帶動光通訊設備需求，矽光子概念股聯亞（3081）5日公告最新營收，11月營收年增達147.01%。展...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
阮慕驊揭超級央行週這國升息真相 「三殺預言」竟是場被安排好的局！
未來幾週將是全球超級央行週，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，澳洲央行打頭陣12月9日、美國聯準會12月11日、台灣、歐洲、英國央行都在12月18日、日本央行12月19日、中國央行12月22日。而目前市場上，最為熱議的，則是日本央行12月19日可能再度升息，還夾帶著傳出「股市、債市、黃金」將迎來三殺的驚悚說法，引發網路討論。財經專家阮慕驊最新發文指出，這場「金融末日論」是被誇大了，他直言：「你相信你就輸了！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
台股修正震盪加劇！台積電、鴻海太委屈 散裝貨運迎最強旺季循環
《與錢同行》本週節目由主持人張雅婷與資深分析師李永年老師深入解析 2025 年尾聲台股風向。回顧今年，從 AI 浪潮席捲、台積電領軍創高，到近期市場氣氛丕變，大盤震盪劇烈。面對投資人年底希望「賺年終、領紅包」的需求，永年老師特別點出數檔「委屈個股」與年底資金可能關注的族群。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
AI需求燙到不行！「散熱千金股」飆漲停衝破3千大關創新高 歐系外資估2027年EPS上看150元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI伺服器散熱需求不斷攀升，散熱廠健策（3653）收穫歐系外資正向評等，昨（5）日股價早盤開出2910元後，便持續向上飆...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
產能滿載旺到明年！國家隊單週狂掃力積電破萬張 這PCB股「終結連6季虧損」吸金2.3億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股上週（12/1～12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股買超方面，...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話