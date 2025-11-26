現金100元換200元物調券 台中物調券第二波11/28-30開跑

現金100元換200元物調券，台中市府表示，物調券第二波11/28-30開跑。（圖：中市府提供）

台中市民小確幸又來了，市府表示，物調券第二波，定11月28日至30日開跑，民眾用現金100元，可換200元物調券，場域包含市場、夜市、商圈、產業故事館發展協會所屬會員店家等共108處，除優惠五倍，攤商再加碼好康，從烤肉、炸物、飲料、甜品，到異國小吃、海鮮現烤通通都有，歡迎兌換，來場吃貨饗宴，解鎖夜市美食。

經發局說，此次參與的攤商陣容超豐富！台中海線近年新興夜市的梧棲中港觀光夜市中，如「閃電李家炸雞」只要消費1張物調券，老闆再送100元炸物美食；「豪記碳烤」消費1張物調券，再送上1支令人齒頰生香的烤雞翅；而每每開攤，老闆娘便未停歇過的「碳烤珍珠玉米」，6支碳烤玉米只要1張物調券；此外，愛吃美味蛋糕的看這裡，「老竇雞蛋仔」推出乳酪、巧克力、棉花糖等口味，任選3個也只要1張物調券；還有，海線夜市為數不多的「鴨肉油飯」攤位，也有超狂組合，只要1張物調券就能購買到2份小份油飯。這麼多優惠，一定要來梧棲中港觀光夜市走一遭。

交通便捷的捷運（總站）夜市，同樣不私藏，送出超殺美食優惠。異國排隊美食「印度阿三甩餅」物調券消費滿200元，即加贈讓甩餅更加美味的香濃起士；購買「八島唐揚」的唐揚雞套餐，也能折價20元；「水云茶堂」及「朕曜喝」也有買飲料5杯送1杯的優惠；超肥美烤鮮蚵攤位「海公公」消費500元，直接獲得一盤冷筍沙拉；無論大小朋友都喜歡的「套圈圈」遊戲，用物調券消費200元就加送50元圈圈，套好套滿，將獎品通通帶回家。此次物調券使夜市直接變成大型回饋樂園，讓民眾邊吃邊省開心逛。

經發局表示，夜市是城市最貼地氣、最歡樂的小型生活圈，此波活動不只讓大家省荷包，也希望帶動在地經濟、吸引更多人探索夜市魅力。無論你是甜點控、鹹食黨、飲料成癮者，還是喜歡邊逛邊吃的小確幸生活派，這波物調券真的不能錯過。

經發局提醒，物調券不僅提升民眾購買力，更帶動在地經濟發展，可謂是一張張實質又有感的現金券。此次物調券的使用期限自發放日起至12月4日止，務必在期限內完成消費，避免錯失權益！另外，物調券不得跨場域使用、不得折換現金，也不能找零，建議民眾消費前先確認各攤位的消費方式，才能把優惠用到最剛好，晚來只能等明年囉！更多資訊請至台中市政府經濟發展局網站查詢（https://www.economic.taichung.gov.tw/3139651/post）。（寇世菁報導）