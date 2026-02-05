球丟回立院！劉世芳未收到李貞秀退籍影本「應由主管機關立院解職」...內政部2/3日前兩度發函立院未獲回應

民眾黨中配立委李貞秀宣誓就職，但內政部長劉世芳今（5）日在行政院會後記者會表示，內政部尚未收到李貞秀退籍申請表影本，我們認為李貞秀女士並沒有完成退籍申請手續，要由立院進行解職」，內政部在2月3日前已經兩度發函立院辦理。不過，立院目前還沒回函，行政院也坦言，是否解職要問主管機關立院。

劉世芳今日表示，內政部1月30日前就陸續把「國籍法」二十條等相關規定行文給李貞秀本人、中選會、司法院秘書長、立法院秘書長，因為相關單位中，負責的主管法律各不相同，內政部屬於國籍法主管機關、要善盡提醒責任。

廣告 廣告

劉世芳再說，李貞秀要正式就職前就必須申請放棄退籍，也就是退中華人民共和國國籍，這件事情毋庸置疑，理論上她要把退籍正式官方文件送給立法院，到目前為止，內政部沒有收到李貞秀退籍申請表影本，理論上可能她並沒有完成全部的就職手續。

不過，劉世芳指出，根據「國籍法」二十條限制，立法院是立委解職機關，「按照目前看法，我們認為李貞秀女士並沒有完成退籍申請手續，要由立院進行解職。」

劉世芳強調，「國籍法」說得很清楚，解除立委的資格在立院，內政部在2月3日前已經兩度發函立法院秘書長，並不是他們要求，而是請立法院按照國籍法規定辦理。

至於劉世芳昨日接受專訪時表示，李貞秀放棄不具法律效果，立委本來可以調閱密件，但內政部不會提供機密以上文件及個資給李貞秀。劉世芳今日再說，密等認定在機關首長，會依照相關法規處理是否提供密件，也希望各部會首長能按此審認規定辦理。

行政院發言人李慧芝則說，政院支持內政部做法，一切依法行政，至於是否提供密件部分，行政院也會參酌內政部做法。

李慧芝後續也坦言，李貞秀是否會被解職，要請大家詢問立法院，希望立院快速、明確回函內政部，「大家要問立法院，因為主管機關是立法院。」

（圖片來源：放言記者拍攝、三立新聞）

更多放言報導

違反國籍法可以「從寬認定」？王世堅稱大家要心胸開闊...黨內人士痛批：蹭藍白的癟三又在幫李貞秀講話

中配李貞秀就任白營立委喊「中國不給放棄國籍」...陸委會附和「放棄可能有困難」...周玉蔻轟什麼鬼理由啊！支持內政部依法處置