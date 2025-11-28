一球入魂 百年傳承－國家攝影文化中心「時代之球」線上開展
【記者蔡富丞/綜合報導】2024年11月24日，臺灣贏得世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）冠軍，國人談到棒球都是滿滿的激動與喜悅！這是我國在成棒級別的世界一級賽事中，首次奪得冠軍，全國上下因此而振奮。臺灣視棒球為國球，從日本時代的嘉農，到戰後的紅葉、金龍等少棒隊，臺灣的棒球代表隊經常在困境與匱乏中逆轉贏得勝利。藉由棒球，我們看到臺灣人的自信、熱情、以及永不放棄、拼戰不懈的毅力與精神。
為更深入探索臺灣棒球的歷史脈絡，國家攝影文化中心本年度特別邀請臺灣棒球及運動史研究專家，國立成功大學歷史系副教授謝仕淵策劃「時代之球 館藏臺灣棒球運動影像」線上展，從館藏1910年代到1990年代的攝影作品中，精選與棒球有關的多張攝影作品，其中包含吳紹同、李悌欽、翁庭華、邱德雲、謝三泰及張詠捷等攝影家之作。以七、八十年的時間跨度，娓娓道來這段棒球運動在臺灣的發展，這些影像反映著特定的時代氛圍，也具體而微地顯現出棒球在臺灣土地扎根而逐漸茁壯的歷程。
日治時代的臺灣棒球
棒球在日治時期引入之初，由於規則複雜、球具昂貴，是項門檻極高的運動，因此當日本人在打棒球時，臺灣人對於揮舞著棒子、滿場追著球跑的棒球運動甚為不解。殖民地的處境、臺灣人的被統治者地位，放在由中等學校棒球賽（俗稱的甲子園野球賽）與都市對抗賽所構成的日本帝國棒球圈中，讓臺灣棒球的發展具有殖民地與殖民母國對抗的意味，這樣的抗衡關係，因為1929年臺灣史上第一次全島少棒賽由現在的高雄旗津國小奪冠，以及1931年嘉義農林學校則在甲子園棒球賽中得到亞軍，而有了臺灣壓倒日本的意味，透過公平的比賽制度，棒球場的對抗與臺灣人的認同，在彼此的辯證關係中相互強化。
戰後臺灣棒球的發展
戰後臺灣政權易主，國民政府的「去日本化」措施，「野球」更名為「棒球」，但臺灣人對棒球的熱情卻未曾稍減。當時臺灣生活經常困頓，生活中餘興不多，棒球經常成為民眾矚目的焦點。1960年代末期，紅葉少棒以及金龍少棒開啟了臺灣棒球的國際契機。1970年代起，外交危機接踵而來，棒球因此賦予安定人心的力量。1969年到1982年間，我國在威廉波特少棒賽一共奪得十三次的世界少棒冠軍。每到決戰時刻，精彩的比賽總是使臺灣人不敢入睡，目不轉睛的為中華隊加油；夜半時分，家家戶戶守候在電視機前的景觀，成為1970年代臺灣社會的奇觀。1970年代的「三級棒球」的世界冠軍，幫助臺灣渡過信心危機、超越族群界限，棒球成為「國球」。
1980年代起，三級棒球的耕耘在成棒階段收割。1982年世界盃、1983年亞洲盃與洲際盃以及1984年奧運，我國均獲得相當優秀的成績，改變了以往我國成棒參與國際賽成績始終不佳的狀況，國人一改對三冠王的關心，轉而冀望於世界業餘棒球的最高殿堂－成棒運動。整個1980年代的世界盃棒球賽中，臺灣成棒一直維持著相當優異的成績，連續四屆打進前五強，故而與韓國、日本、古巴、美國共同名列「世界五強」。1990年，「中華職棒聯盟」成立，將臺灣棒球的運動型態由業餘帶向職業，發展至今已堂堂邁入三十五年。於此同時，職業棒球球員參與國際性比賽，全球化的風潮增加了國際棒球賽的對抗強度。
棒球從引進臺灣時，是在臺日本人生活品味的象徵；時至今日，臺灣人已成為自己棒球場上的主人。這些影像反映著特定的時代性，攝影資源稀缺的日治時期，攝影鏡頭所聚焦的對象，都是任職於會社、服務於官署的日本人。然而，戰後以來，球場拍攝的照片不僅以臺灣球員為主角，更擴延至場邊熱情的球迷與懷抱著棒球夢的街頭棒球手，這些照片具有史料性質，且呈現出在官方資料中稀缺的紀錄角度。照片裡那些在任何地方都能打棒球的人們，存在臺灣任何角落，看著照片中的他們，很容易想起那年某月的自己，臺灣人都曾懷抱棒球夢。因為有追逐夢想而打棒球的我們，才能造就贏得勝利的棒球英雄。
「 時代之球 館藏臺灣棒球運動影像 」線上展覽即日起於國家攝影文化中心線上展出，邀請民眾一起回顧這段歷史，並感受臺灣棒球百年來的傳承與熱情。
