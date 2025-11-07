球后低調掛球拍！戴資穎正式宣佈退役 賴清德：用汗水讓世界看見台灣
台灣羽球天后戴資穎今（11/7）晚在臉書正式宣布退役，直言去年是深受打擊的一年，在巴黎奧運帶傷站上場爭取幾乎不可能獲勝的機會，而她不確定自己還要多少時間才能接受、放下，也不想讓大家看見那麼脆弱的她，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式。總統賴清德在留言處表示，謝謝戴資穎用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量，祝福小戴開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心。
戴資穎曾6度重返世界第1、締造女單史上最長214周球后紀錄，雖然始終與奧運金牌擦身而過，但仍無損她的偉大。戴資穎今晚在臉書發文，表示自己正式宣佈退役，謝謝大家陪她一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和她一起到比賽現場加油。
戴資穎坦承，去年對她來說是深受打擊的一年，巴黎奧運時帶傷站上場爭取幾乎不可能獲勝的機會，因為別人沒有放棄她，她更不能放棄自己，當時的痛和無能為力，是她這輩子永遠都不會忘記的。
戴資穎說，去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，讓她不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切，而且不想讓大家看見那麼脆弱的她，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在臉書告訴大家這個消息。
戴資穎指出，過去一年自己左腳和右腳都開刀，復健很長的時間，非常謝謝國訓中心和協會給予的支援和照顧。她提到，國訓中心從15歲待到31歲，能夠擁有這一切都非常感恩，退役後還沒有規劃好要做什麼事情，是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒的生活了，「謝謝羽毛球帶給我的一切」
戴資穎發文後，瞬間湧入大量留言，賴清德表示，「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」高雄市長陳其邁也說，「謝謝小戴，相信自己的精神一直鼓舞著大家，高雄永遠挺你，祝福你一切順利喔！」
震撼彈！「世界球后」戴資穎社群近600字獨白正式宣布退休告別球場
BWF球后安洗瑩連冠中媒喊出GOAT 戴資穎這成就是最後防線
首次登上高雄巨蛋球場「前球后」戴資穎喊：感覺回來了
