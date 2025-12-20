球員兼裁判？大法官宣告憲訴法違憲 律師無奈嘆一句

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，經賴清德總統公告成為法律後，目前8位大法官因另有7個缺額尚未補足，未達法定人數門檻，無法作成判決；但憲法法庭5位大法官19日作出《憲法訴訟法》違憲判決，引發爭論。律師王至德則說，以大法官向來保守、被動的立場，應該還不致於做出讓人擔憂的擴權解釋才對…，「不過權力在手，人民也只能祈禱大法官都有該有的操守了。」

目前8位大法官因另7位缺額尚未補足，未達開會法定人數門檻，無法作成判決。但呂太郎等5位大法官，「踢出」另3位大法官，組成憲法法庭，19日作成1年來首件「114年憲判字第1號判決」，判《憲訴法》修法的規定違憲、立即失效，回到修法前狀況；未來行政院及立法院針對副署權等《憲法》爭議，這5位大法官也可依聲請將司法的手伸進國會立法事項。

王至德19日在臉書發文提及，一定有人會覺得怪怪的，如果大法官可以自己宣告加在自己身上的限制規定是違憲的話，那日後是不是可以也自己宣告任何不利於大法官的規定都是違憲的呢？他坦言，「這個擔憂是正常的，因為邏輯上確實如此，這有點像球員兼裁判。」

不過，王至德說，目前大法官的判決都還是以「規定會危及權力分立原則」或是「癱瘓憲政運作」為界線來宣告違憲。以大法官向來保守、被動的立場，應該還不致於做出讓人擔憂的擴權解釋才對…，「不過權力在手，人民也只能祈禱大法官都有該有的操守了。」

