球場上打人！28歲前國手失控痛毆「國三生倒地」誇張片曝

由台北市溜冰協會舉辦的第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，4日晚間在冠軍戰中爆出爭議插曲。該場比賽由成人球員為主的「青焰九尾隊」（白隊），對上以國中生組成的「桃園哈雷隊」（黑隊），開賽約8分鐘，白隊先取得2分領先，卻在場邊爭奪球權時突然發生激烈肢體衝突，讓現場氣氛瞬間失控。桃園市議員黃敬平事後透過臉書指出，涉事的白隊球員年約28歲，過去曾是國手，且同時具備裁判身分，卻在比賽過程中對年齡僅為其一半的國中生選手動粗，將人壓倒在地並出拳攻擊，相關行徑引發外界譁然。

白隊一名黃姓球員（白衣）疑似情緒失控，將黑隊就讀國三的林姓球員推倒在地。（圖／翻攝自YouTube＠Yi-Der Wu）









台北市溜冰協會主辦的第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，白隊一名黃姓球員疑似情緒失控，將黑隊就讀國三的林姓球員推倒在地，接著竟壓住對方後腦勺方向連揮多拳，整段過程持續數秒，直到雙方球員湧上前，裁判才連忙吹哨並阻止衝突擴大。

根據《自由時報》報導，被攻擊的林姓少年當場倒地約5分鐘，頭暈無力難以自行站起，最後由隊友攙扶離場並立刻送醫。醫院初步診斷為輕微腦震盪，所幸沒有生命危險，林姓球員的父親看到影片後相當震怒，隨即前往警局提告。

對此，桃園市議員黃敬平也在臉書發文表達強烈不滿。他指出，涉事球員年約28歲，不僅是成人選手，過去還曾擔任國手並兼具裁判身分，卻在正式比賽中對年僅國中階段的對手出手，將人壓制在地毆打，行徑令人震驚。黃敬平強調，相關行為已非單純一時情緒失控，而是明確的球場暴力。黃敬平進一步表示，更令人憤怒的是，事發當下白隊原本就處於領先且佔據優勢的一方，隊中多為社會人士，甚至包括教練與裁判角色，卻對年齡差距甚大的學生選手動粗，完全背離運動競技應有的精神。他也憂心指出，孩子承受的不僅是身體傷害，更可能留下長遠的心理陰影，影響未來對運動的投入與熱愛，並嚴正譴責相關暴力行為，表態支持家長循法律途徑追究責任。









