球場外最美風景！ 導播捕捉場外嬌點 正妹晃不停網全暈了





日前台灣職籃PLG 2025-26例行賽上，導播捕捉場外嬌點，意外捕獲野生的PLG領航猿啦啦隊的隊長—游敏Umia（油米），只見她一看到鏡頭拍她，當場晃個不停，大方展現球迷的熱情，許多網友看了以後全暈了，大讚「難怪人家常說多看正妹心情就會特別好！」

油米6日在社群平台Threads上分享她在場外，被導播捕捉到的畫面，影片中只見她一見到鏡頭後，坐在觀眾席上的她，便大方地開始挺胸搖晃上半身，展現甜美笑容，與嬌媚舞姿。

許多網友看了以後紛紛大讚「好喜歡這個人她是誰」、「小編覺得地震都是你引起的」、「難怪人家常說多看正妹心情就會特別好」、「我被愛心爆擊攻擊到裝備掉滿地 ，快來撿裝」、「只動胸腔的轉圈到底怎麼做到的」、「這樣晃我頭都暈了，高血壓也呀起來了」、「導播一定也……..很喜歡你」。油米也開心不已地說「謝謝大家對我的喜歡，我受寵若驚」。

據悉，油米為桃園璞園領航猿啦啦隊隊長，是唯一會跳popping的啦啦隊女孩，綽號是羊肉爐小公主、領航猿王心凌。身高155CM看起來有170CM的魔鬼身材，畢業於臺北城市科技大學休閒事業學系。MM POPPER職業舞團成員，亦為街舞老師。因為喜歡陳則語才選擇背號3號。

（封面圖／翻攝《yuminumia》的Threads）

