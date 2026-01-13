球場應援片紅到中國！阿諾大方認「這部位」是假的

娛樂中心／曾詠晞報導



藝人阿諾（涂珊）日前因一段在球場觀賽應援的影片，意外於中國抖音平台竄紅，畫面中她身穿短版緊身上衣、搭配眼鏡，清純中帶點性感的模樣，讓不少中國網友稱讚她「又純又欲」，影片更是在短時間內直逼百萬觀看，雖然留言區大多是稱讚，但還是有部分網友酸言酸語攻擊她，而阿諾在12日也大方坦然的回應了。





阿諾以前上身較為單薄，而她在身材升級後，於球場跳舞應援的影片在中國抖音竄紅。（圖／翻攝自 TikTok ＠我是小野、臉書粉專《阿諾》）

阿諾隆乳後在球場熱舞應援的影片讓她人氣飆升，引起網友酸言酸語，她反而大方回應。（圖／翻攝自臉書粉專《阿諾》）

女星阿諾近期在球場跳舞應援的影片圈粉無數，加上不少粉絲在抖音平台上轉發，引起不少討論。而她最近接受專訪時坦言，完全沒想到會被偷拍，影片甚至被轉發擴散，不過她大方承認曾進行隆乳手術，對於身材升級感到更有自信。關於手術的動機，阿諾透露這並不是衝動後的結果，而是經過1年半的思考才下的決定。她表示，生產過後出現下垂和上胸凹陷的問題，視覺上縮水一個Level；加上近期嘗試練習K-POP舞蹈，發現自己穿衣服怎麼看都少了一點精神。後來在與醫師諮詢許久後，她終於決定透過手術改善胸型，讓自己更有朝氣。

阿諾身材升級後大方分享好身材，也不避諱談論細節。（圖／翻攝自臉書粉專《阿諾》）

網友好奇詢問阿諾身材升級的相關資訊，而她也大方分享細節。（圖／翻攝自臉書粉專《阿諾》）

手術至今已過約3個月，恢復狀況相當良好。面對網友酸言酸語質疑：「有人說假奶有什麼好看的！？」阿諾昨（12日）日大方發文回應，「我真心覺得我的假奶很好看耶」，並直言「我好喜歡好喜歡」。她透露，醫師曾坦白告知手術後「自然不了，因為就是假的」，但這種誠實且符合需求的溝通反而讓她安心，並且熱情回覆網友手術相關問題，提到「其實休息了兩個禮拜多就開始出席簡單的工作！」。而當天貼文一出，立即引發演藝圈好友熱烈迴響。米可白留言力挺：「我覺得很美」，符瓊音也表示「自己心情好最美！」。不少網友在看到阿諾直率的態度後，接連由酸轉正，稱讚其身形輪廓相當自然。

原文出處：阿諾認「身材升級」遭網酸假！她自曝超詳細後續：2個禮拜後就可以...

