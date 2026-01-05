球場暴力！28歲退役曲棍球國手挨告 場上跨坐暴打國三生後腦

曲棍球賽爆發衝突，一名28歲的成人選手，場上將一名國三學生壓制在地，連續出拳毆打。翻攝「Yi-Der Wu」YT



曲棍球賽事爆發球場暴力。台北市溜冰協會主辦的「第51屆假日盃曲棍球全國聯賽」發生一名28歲的成人選手，比賽過程中，對一名年齡15歲的國中生選手動粗，將人壓倒在地，跨坐出拳攻擊後腦。桃園市議員黃敬平指出，一名28歲的成人選手，還兼任裁判，曾是退役國手，「這不是情緒失控，這是赤裸裸的球場暴力」。

文山警二分局在4日晚間20時30分獲報，林男稱其子（15歲、國三在學）在冰上曲棍球比賽時，遭競爭隊伍中一名身著32號球衣的對手徒手方式壓制、並攻擊其後腦杓、頸部，造成其身體鈍挫傷。該名父親持醫院診斷書至所報案提告，全案依規定受理後，將通知相對人到案說明。

台北市溜冰協會主辦第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，昨晚7點35分進行冠亞軍賽，由成年男子組成的「青焰九尾隊」（白隊）對戰以國中生為主的「桃園哈雷隊」（黑隊），開賽約8分鐘，白隊先取得2分領先。

豈料，2隊球員爭球時，白隊32號球員將黑隊2號球員推倒在地，整個人跨坐在黑隊2號球員身上，對其後腦勺方向連續揮擊。

事件曝光後，桃園市議員黃敬平發文譴責，指出事發當時白隊已經領先，場上佔盡優勢，隊員多是社會人士，甚至是教練、裁判，卻對年紀小很多的孩子下重手，這樣的行為，哪裡還有一點運動家精神？孩子被打的不只是身體，還可能留下心理陰影，影響一輩子對運動的熱愛。嚴正譴責這種球場暴力行為！並且支持家長提告!

