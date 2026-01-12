球場熱舞遭偷拍爆紅！阿諾大方認了隆乳：女生一定懂這心情

女星阿諾（本名涂珊）因主持《食尚玩家》打開知名度，日前她與朋友看籃球比賽時，在場邊熱力應援的影片意外在中國大陸抖音爆紅，短短一天內就突破百萬瀏覽數。而她也在社群平台上認了前陣子做了隆乳手術，整個人身材和狀態提升不少。

阿諾在去年平安夜當天，於社群平台發布影片坦言，自己隆乳已經兩個月了，身材變化也讓不少人一看到她就問：「欸？妳是不是……長大了？」她透露，這個決定已經想了一年多，並非一時衝動，「哺乳後，雖然本來就不是大胸部，變形也沒有到很誇張，但每次照鏡子，還是會忍不住嘆一口氣。」

阿諾坦言，自己因為上胸很扁，穿衣服怎麼看都少了一點精神，所以動手術前和醫師討論相當久，「因為我不是想變多大，只是想形狀好看一點、整個人有朝氣一點。很多女生一定懂這種心情吧。朋友們都說我很勇敢。」

值得一提的是，她近期一支在球場熱舞的影片，近期意外在抖音爆紅，只見影片中她身穿鵝黃色長袖緊身短上衣，搭配牛仔褲，露出纖細小蠻腰，在場邊熱舞時，上圍好身材全藏不住。根據《三立新聞網》報導，阿諾笑說，是直到朋友傳影片給她看後，才知道自己變成話題人物，看到流量相當震驚，不過看到評論區的都是一片好評，讓她相當開心，還自嘲：「我就想說，胸部真的沒有白做了啦。」

