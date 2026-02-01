球場狗咬人！ 選手小腿受傷打破傷風 動保處到場處理

新北市 / 綜合報導

新北市新莊瓊林棒球場，有球隊在球場比賽時，外野手突然被流浪狗咬傷，小腿破皮紅腫，緊急送醫打破傷風。沒想到過了幾局，換另一隊球員守備時，流浪狗再度衝出來追人，也導致兩隊「板凳清空」，通通拿球棒衝出休息室，要趕走這些流浪狗，不過比賽因此中斷好幾次，球員比賽還得提心吊膽，只好通報動保處處理。

打者站上打擊區，投手蓄勢待發準備投球，下一秒外野突然一陣騷動，本來全神貫注準備接球，突然有好幾隻狗衝向外野手，選手見情況不對勁拔腿狂奔，從左外野中外野再被追到右外野，兩隊選手也瞬間板凳清空，不是因為球賽起衝突，而是拎著球棒上場趕狗。遭狗追中外野手陳先生說：「第三隻(狗)往我這邊開始跑過來，就趕緊往內野去跑這樣子。」

廣告 廣告

事發在昨(31)日上午11點多，位於新北市新莊區，河濱的瓊林棒球場比賽前，就有不少流浪狗徘迴，兩隊比賽正激烈時，卻突然有一名外野手扶著腳走回來，他被流浪狗咬傷小腿破皮紅腫，緊急送醫打破傷風，過了幾局之後輪到另一隊防守，狗群再度出沒在外野瘋狂追人。

遭狗追右外野手彭先生說：「因為牠們(流浪狗)是被趕去叢林當中，所以就怕會再上來做攻擊，所以才會，我自己本人是還有保持一點警戒心。」一邊守備還得擔心害怕，流浪狗會突然出沒，整場比賽都在神經緊繃中度過，球賽為此中斷好幾次，只好通報動保處處理。

新北市政府動保處長楊淑方說：「如果有飼主飼養，疏縱或有管理不當的情形，將依照動保法來開罰，若為遊蕩犬隻，也將會進行收容。」民眾愛好棒球運動，利用週末打球休閒，卻在河濱球場被流浪狗咬傷掛彩，打球不只要對付對手還得對付狗，恐怕始料未及。

原始連結







更多華視新聞報導

新竹棒球場質疑聲不斷 高虹安曝影片說明改善真相

新莊棒球場翻新！「髮香區」擴建至120米 球迷漏夜卡位

母校棒球場牛棚天花板遭颱風吹掀 國手陳世展：盼多關心

