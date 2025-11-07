球星大啖美食！「蒸餃.紅茶牛奶.漢堡」爆紅 業績增3成

高雄市 / 綜合報導

中華職棒球星，江坤宇和陳傑憲等人，吃著高雄美食，坐車進場，像極了blackpink Rose演唱會進場方式，影片在網路上掀起話題，不少網友粉絲，也一一點出各家美食，包括有楠梓區知名蒸餃店、南部知名連鎖漢堡店、以及高雄老字號紅茶牛奶等等，業者說，有感受到門市業績變好，大約增長3成，不少都是粉絲要來朝聖。

中信兄弟江坤宇，身穿一身帥氣西裝，拿起一杯飲料，喝一口大大手比讚，台灣隊長陳傑憲，招牌帥氣笑容，大口咬下漢堡，滿足全寫在臉上，原來是在cover ，blackpink Rose演唱會進場方式，中華職棒推出影片，直呼高雄我們也來了，網友粉絲也一一看出來，這些美食在哪裡。

民眾說：「我覺得如果是粉絲，很喜歡的粉絲，應該就會來朝聖，就是想看偶像吃什麼東西。」民眾說：「看到這影片以後，發現它可能又會再爆紅，可能又會有很多人來，粉絲的話一定是很愛的。」

爆汁煎蒸餃，香噴噴光看就流口水，高雄楠梓區知名蒸餃店，多年獲得米其林必比登推薦，還有老字號這一味，煎好的半熟蛋，加上肉片燒肉蛋吐司，一口吃下銷魂，配上獨特炭香味紅茶牛奶，最佳組合。

南霸天速食也沒有少，漢堡炸雞，外脆內嫩多汁鮮美，生煎包知名手搖飲，這回通通上榜，業者說平常用餐時間已經很多人，現在再加乘，不少粉絲也都會來朝聖，老字號早餐店行銷公關江宗學說：「觀察到門市的銷售跟業績，有佔高部分成長，大約有3成左右的增長。」偶像球星吃播，吃了什麼高雄美食，粉絲們通通都要+1跟上，意外掀起熱潮。

