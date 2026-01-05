球星林書緯吐槽桃園小巨蛋「髒髒的」 市府：進行改善工程
社會中心／周秉瑜 桃園報導
新北國王球星林書緯和福爾摩沙夢想家球星張宗憲，在一起經營的YouTube頻道中，林書緯聊到自己最不喜歡的場館是「桃園」，說「感覺髒髒的」，也是「唯一一個不會在那邊洗澡的客場」，引發討論。對此，桃園市體育局長回應，市府將投入3.4億元，進行全面改善工程。
球星林書緯和球星張宗憲，一談到桃園小巨蛋，皺起眉頭，直呼超噁心。
到底有多髒，實際前往現場。
球星林書緯吐槽桃園小巨蛋「髒髒的」（圖／民視新聞）桃園大巨蛋目前改造整修中，外頭也堆了一袋又一袋的土、木板等等，地上到處都是，相當雜亂，但施工期間也沒辦法。不過先前就曾爆出爭議，媒體室竟然大漏水，還要出動紙箱和垃圾袋來接水，詢問民眾對於桃園小巨蛋的看法，也有人直搖頭。
球星林書緯吐槽桃園小巨蛋「髒髒的」（圖／民視新聞）桃園小巨蛋1993年啟用至今已經32年，占地1.5公頃，主場地直徑82公尺，固定座椅8000個和活動座椅7000個，只是隨著時間過去，建築逐漸老舊。
體育局回應，進行全面改善工程，預計今年6至8月陸續完工。
原文出處：球星林書緯吐槽桃園小巨蛋「髒髒的」 市府：進行改善工程
更多民視新聞報導
運將帶路! 桃園日式餐廳"痛風級海鮮粥"鮮味滿滿
娃娃機店藏賭博電玩! 竟採"無人店模式"DIY下注
淫兵威脅「不配合就硬上」！害「同袍染梅毒」重判7年
其他人也在看
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 3
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 26
李亞萍吵到要離婚「4度簽協議書」 揭余天不蓋章關鍵
75歲資深藝人李亞萍逐漸出現記憶力退化、疑似失智症狀，健康狀況亮起紅燈，近來頻頻上節目的她，被問及與余天將近50年的婚姻狀況，她坦言一度大吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 39
委內瑞拉總統被捕照意外炒紅NIKE！全套灰色運動裝賣到缺貨 網笑：史上最狂帶貨主！
照片中，馬杜洛穿著Nike Tech Fleece連帽外套與長褲，全身灰色系、俐落剪裁，加上護目鏡、抗噪耳罩的「功能型配件」，畫面既真實又荒謬，立刻被網友做成「Steal his look」對照圖，直接標出單品價格。結果一查官網，果然這件外套已成話題熱搜款，連平常較冷門的3XL也被網友搶...styletc ・ 4 小時前 ・ 3
吳姍儒自嘲「壞種不斷」兒子像吳宗憲 不爽還會喊：我要換媽媽
【緯來新聞網】吳姍儒（Sandy）連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，前兩年恰巧哪年都懷胎，連懷緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始
胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 11
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 21
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 1 天前 ・ 41
Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？
BLACKPINK成員Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈。《V Magazine》於1日曬出她最新封面，只見她一改招牌長髮，換上俐落短鮑伯頭，配上浮誇妝容與復古服裝，再度展現百變魅力。然而，有網友歪樓表示，有幾張照片讓人聯想到于美人與音樂製作人陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 1 天前 ・ 14
曾志偉正式卸任TVB電視總經理「新身分」曝！台上致詞自嘲：江郎才盡
72歲經典大咖港星曾志偉，近年身兼 TVB 總經理一職，任內積極推動節目改革，然而外界盛傳他即將卸下職務的消息已久，卻始終未獲本人證實。直到昨《萬千星輝頒獎典禮2025》圓滿落幕，TVB 特別在典禮尾聲頒發新增的重量級獎項「萬千光輝榮譽傳奇」，由好友譚詠麟親自遞獎，曾志偉也在台上時正式證實，自己將卸下總經理一職，轉任顧問角色。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 18
韓國影帝安聖基過世享壽74歲⋯進食噎到昏迷六天仍回天乏術
韓國影帝安聖基5日過世，享壽74歲。他於12月30日在家中進食時不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救，之後一直處於昏迷狀態，在加護病房接受治療，沒想到與死神搏鬥六天後仍回天乏術。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 41
王陽明新年信義區出車禍！ 綠燈起步「直撞前車」直道歉：我會負責
才剛迎接2026年，藝人王陽明就驚傳在台北市信義區的街頭發生車禍，他在社群分享一段影片，畫面中可以看到他在BELLAVITA百貨旁的路口，他開車在路口等紅綠燈，看到綠燈就直接踩油門，沒注意前車情況，直直往別人車尾撞上，所幸雙方人都平安，他也無奈坦言是他的問題，承諾會向對方負責。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 47
《驕陽似我》結局趙今麥、宋威龍結婚生女兒？原著還有虐心名場面！大結局播出時間搶先看
【文／徐瑞安】陸劇《驕陽似我》由宋威龍、趙今麥主演，故事以聶曦光（趙今麥 飾）的成長與愛情軌跡為主軸，學生時期的她，曾為一段單向奔赴的暗戀受過傷，直到遇見溫柔成熟的林嶼森（宋威龍 飾），一次次在她最疲憊、最脆弱的時刻接住她，總是溫柔而堅定的選擇她，兩人在一次次陪伴與理解中，慢慢走向彼此。隨著劇情推進，觀眾自然也更加好奇——顧漫在原著小說中，究竟是如何為聶曦光與林嶼森寫下最終結局？以下一起來看看《驕陽似我》原著小說結局走向。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前 ・ 4