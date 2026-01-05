球星林書緯吐槽桃園小巨蛋「髒髒的」 市府：進行改善工程

社會中心／周秉瑜 桃園報導

新北國王球星林書緯和福爾摩沙夢想家球星張宗憲，在一起經營的YouTube頻道中，林書緯聊到自己最不喜歡的場館是「桃園」，說「感覺髒髒的」，也是「唯一一個不會在那邊洗澡的客場」，引發討論。對此，桃園市體育局長回應，市府將投入3.4億元，進行全面改善工程。

球星林書緯和球星張宗憲，一談到桃園小巨蛋，皺起眉頭，直呼超噁心。

到底有多髒，實際前往現場。

球星林書緯吐槽桃園小巨蛋「髒髒的」（圖／民視新聞）桃園大巨蛋目前改造整修中，外頭也堆了一袋又一袋的土、木板等等，地上到處都是，相當雜亂，但施工期間也沒辦法。不過先前就曾爆出爭議，媒體室竟然大漏水，還要出動紙箱和垃圾袋來接水，詢問民眾對於桃園小巨蛋的看法，也有人直搖頭。

球星林書緯吐槽桃園小巨蛋「髒髒的」（圖／民視新聞）桃園小巨蛋1993年啟用至今已經32年，占地1.5公頃，主場地直徑82公尺，固定座椅8000個和活動座椅7000個，只是隨著時間過去，建築逐漸老舊。

體育局回應，進行全面改善工程，預計今年6至8月陸續完工。

