球星爆3兄弟互毆 遭聯盟禁賽

球星高國豪兄弟紛爭在餐廳外大打出手。

（民眾提供）

記者張正量、林坤瑋∕宜蘭報導

職籃新竹攻城獅球星高國豪再深陷家事風波。繼去年爆出「私約二嫂」引發爭議後，近日再有監視及側拍影片外流，內容顯示高家三兄弟在宜蘭蘇澳一家餐廳聚餐時爆發衝突，從店內一路打到店外，場面混亂不堪。事件發生後三兄弟互控傷害及恐嚇，宜蘭地方法院已審理終結，預計十二月十日上午宣判，攻城獅球團雖以「私人事務、球員自行處理」作為回應，但ＴＰＢＬ聯盟仍做出禁賽懲罰。

回顧事件，高國豪與兄嫂的糾紛去年六月曝光，二嫂指控遭多次騷擾，雙方互在社群平台發文對嗆，引起輿論關注。高國豪先是否認，但其後與妻子共同聲明，承認因年少不成熟造成風波，卻未說明細節。至於當街衝突意外是發生在一一三年十二月三日，高家在餐廳聚會時因舊怨再起爆口角。畫面顯示，大哥高聖文、二哥高國強（前職籃選手）與高國豪因情緒失控動手，親友試圖拉開仍無法阻止。衝突中，高國豪被壓制在地，大哥怒嗆「弄斷你的腳，讓你不能打球」，場面一度失控。隨後高國豪脫掉上衣挑釁「單挑」，親友勸阻不斷，旁人喊著「丟不丟臉」，甚至有孩童被嚇哭。

警方到場時三兄弟仍互罵，影片曝光後引發網友熱議。