球星高國豪3兄弟街邊大亂鬥互告結果要延期 法院曝原因

職籃TPBL新竹攻城獅球星高國豪，與2位哥哥在街邊上演全武行互告傷害後，法院原訂今日宣判結果，卻臨時喊停，將在17日重開辯論庭。圖／TPBL提供

職籃TPBL新竹攻城獅球星高國豪，先是傳出私約二嫂導致家庭關係惡化，後又與2位親哥哥在街上引爆肢體衝突，雙方互控傷害。原本應於本月10日上午宣判結果，卻臨時喊停，宜蘭地院對此表示，在宣判前已收到雙方的和解書，並認為有細節仍待釐清，因此宣判延期，將在17日重開辯論庭。

高國豪先前被爆出私約胞兄高國強妻子黃家菱，不只重創形象，也造成家庭不睦。去年底，高國豪與家人在宜蘭家庭聚餐爆發衝突，3兄弟從店內打到店外，驚動路人甚至鬧到警察到場，最後三人互告傷害，而相關影片也在本月1日在網路廣為流傳。

影片可見哥哥不管親人攔阻，把高國豪架出餐廳，在街上直接上演全武行。先是大哥高聖文把高國豪壓制在地，他掙脫後怒氣難消，脫掉上衣後邊飆髒話邊反擊，還對一旁錄影的女性親友挑釁「單挑」，怒罵「婊子」，混亂不堪的場景嚇哭了孩子，也驚動到路人。最後，警方到場架開眾人，帶回派出所偵訊，3兄弟互告對方傷害、恐嚇。對此，有網友正面看待，希望他「專注球場上」；也有網友留言開酸「餃子好吃否」。

高國豪本月6日深夜發出道歉聲明，先因兄弟之間的肢體衝突向社會大眾致歉，表示作為公眾人物未理性尋求解決糾紛管道，而任令情緒失控挑起暴力行為實屬不當，對此深刻反省檢討；其次，因自己發文導致一連串對嫂嫂劉家菱小姐之網路霸凌，他對此道歉，承諾今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控；最後，對於自身私事占用社會新聞版面致歉，未來會更加負責地承擔起公眾人物應有的素養。

3兄弟互控傷害一事，宜蘭地院原訂於本月10日上午宣判，卻臨時取消。綜合媒體報導，法院宣判前已收到雙方的和解書，且法官認為仍有細節需要釐清，因此宣判延期，將在17日重開辯論庭。



