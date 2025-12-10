球棒猛砸玻璃闖入潑紅漆 海派私房菜凌晨遭惡煞砸店

社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導

台北市大安區知名餐廳海派私房菜，今天（10）凌晨驚傳被人砸店！2車7人抵達餐廳外後，其中的5名黑衣人下車，二話不說直接亮出球棒，往餐廳玻璃門窗狂砸，還闖入潑紅漆，警方陸續將嫌犯逮捕到案，根據了解疑似是餐廳股東和好友有糾紛，竟然請黑道砸店教訓。

10日凌晨，五名惡煞衝下車，手拿球棒，往餐廳猛砸。而且清一色都穿帽T，把帽子拉起來、戴上口罩，遮擋臉部。砸毀玻璃門以及外頭監視器後，還入內潑紅漆。民視記者洪巧璇：「北市知名中餐廳凌晨遭到惡煞砸店洩憤，店員一到班只能先清理店內的環境，因為不僅玻璃大門被砸破，就連牆壁、地板以及階梯，都有被潑上紅油漆。」海派餐廳廚師：「傳說中500盤之其中一盤的，鮑魚紅燒肉年糕。」位在台北東區巷弄內的"海派私房菜"，走預約制無菜單桌菜，曾入選500盤美食評鑑，是不少政商名流的最愛。一整個白天店員忙著清理現場，要趕在傍晚恢復營業。

5名惡煞球棒猛砸！ 潑紅漆！ 北市政商名流愛店 疑遭尋仇砸店（圖／民視新聞）附近民眾：「晚上半夜發生的事啊，鄰居有來看 有來喝止報警。」疑似是餐廳一名股東，過去和好友之間有生意糾紛，對方教唆具有黑幫背景的黃姓主嫌去鬧事。當時2車7人抵達餐廳外時，黃姓主嫌就叫另一車的5名小弟下去砸店，自己隨後開車和潘姓女友去汽車旅館。而5名小弟砸店后，也驅車逃往高速公路，被警方鎖定。黃姓主嫌vs.記者：「為什麼要砸店？跟這家店有什麼仇？」黃姓主嫌根本不認識餐廳股東，而主嫌女友因為當時也在現場一起被捕，從警車下來，神情恍惚，疑似有吸毒。

5名惡煞球棒猛砸！ 潑紅漆！ 北市政商名流愛店 疑遭尋仇砸店

5名惡煞球棒猛砸！ 潑紅漆！ 北市政商名流愛店 疑遭尋仇砸店（圖／民視新聞）海派私房菜委任律師黃柏榮：「沒有跟任何消費者有糾紛，所以不清楚這次的攻擊到底是為什麼原因。」但海派私房菜聲稱，近期沒有任何消費糾紛，也不知道為何被尋仇，後續將會依法提告，警方也將持續追查指使惡煞砸店的幕後藏鏡人。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：5名惡煞球棒猛砸！ 潑紅漆！ 北市政商名流愛店 疑遭尋仇砸店

