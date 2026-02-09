球棒隊出沒？黑車遭砸玻璃全碎 疑債糾報復

台中一台停在路邊的黑色轎車，車窗玻璃被砸到全碎。（圖／Threads@tut94078授權）





又有球棒隊出沒？台中一台停在路邊的黑色轎車，車窗玻璃被砸到全碎，後照鏡也被打歪，警方調閱監視器發現，嫌犯疑似鎖定特定對象動手，初步研判與債務糾紛有關，目前鎖定1名犯嫌與涉案車輛，後續將追查犯嫌到案說明。

畫面中可以看到黑色轎車被丟在路邊黃線上，整片車窗玻璃全被砸碎，後照鏡歪到一邊，車子還不停閃著雙黃燈，整台車慘遭球棒隊攻擊，車主氣得跑去報案。

附近住戶：「昨天我10點睡覺嘛，有聽到好像敲桌子的聲音，兩三下這樣子啦，因為我這邊常常發生事情啊，所以不以為常（然）啦。」

廣告 廣告

事情就發生在8號晚間10點多，台中市南區五權南路上，黑色轎車停在路邊被人砸毀，畫面被PO上網，民眾質疑難道現在沒政府了，警方獲報後調閱監視器追查，當時黑車停在路邊，一輛白車開過來，穿淺色衣服的男子下車，繞著黑車走了一圈，接著用腳踩黑車前輪，還一度上了黑車又下來，另外一名穿深色衣服的人，也短暫上了黑車，接著白車就直接離開現場。

附近住戶：「因為我現場沒看到，可是我看那個照片是蠻誇張的。」

附近民眾說，深夜確實有聽到巨大聲響，但因為旁邊就是公廟，常常會有敲敲打打的聲音，大家以為又是廟裡的動靜，所以沒有特別在意，直到隔天早上才發現，原來住家附近竟然發生砸車案。

健康所所長葉利德：「經擴大調閱沿線監視器畫面，已鎖定涉案車輛及犯嫌一名，將積極查緝到案。」

警方初步調查，這起案件是犯嫌鎖定特定對象，疑似與債務糾紛有關的報復行為，並非隨機攻擊路旁車輛，目前已鎖定一部自小客車，以及1名動手犯嫌的身分，但究竟是甚麼糾紛，債務有多少，車主尚未透漏，後續將持續追查犯嫌到案說明，全案將依恐嚇罪與毀損罪，函送台中地檢署偵辦。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

街頭槍響！偷車賊拒檢狂飆 警開4槍逮3人

差點撞上旅客！ 轎車無減速直衝底特律機場

轎車撞死騎士肇逃 駕駛酒駕又有毒品反應

