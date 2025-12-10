球棒隊砸北市知名私房菜餐廳潑漆 疑股東金錢糾紛報復

台北市大安區一間知名私房菜餐廳驚傳砸店事件，今（10）日清晨5名黑衣男子到店外亮出球棒狂砸、潑灑紅漆，犯案後開車往南逃逸。警方循線在新北泰山一間汽車旅館逮到主嫌及女友，至於砸店的5人已經鎖定身分追緝中。

事發在今晨4點左右，5名身穿黑帽踢男子手拿球棒，朝著餐廳玻璃門一頓狂砸，甚至把外頭監視器打掉，朝店內潑灑大量紅漆，最後把屋內物品搞得一團亂，現場碎屑掉滿地。

業者開店時嚇壞報警，警方隨後在新北市泰山區的一間汽車旅館逮到主嫌與女友，至於砸店的5名小弟在犯案後開車一路往南逃。而主嫌被帶進派出所全程不發一語，女子下警車時疑似因為吸毒精神恍惚，走路搖晃、神智不清。

涉找黑衣男砸店，主嫌女友下車時神智不清。圖／台視新聞

根據了解，疑似是餐廳股東與其他人發生金錢糾紛，才教唆黃姓主嫌、潘姓女友與5名小弟砸店。

餐廳方則是發聲明強調，並未與任何人發生消費糾紛或其他爭議，整理完後就會恢復營業。目前警方朝毀損、恐嚇方向持續偵辦，要釐清犯案動機以及是否有幕後藏鏡人。

店家清理紅漆。圖／台視新聞

※拒絕暴力 請撥打110

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

台北／蔡長育、班瑪旺嘉 責任編輯／洪季謙

