球棒隊闖民宅暴打住戶 隔壁清粥店客人驚嚇

高雄三民區一間民宅，凌晨突然出現十幾個人持球棒對裡面住戶暴打。（圖／東森新聞）



高雄三民區一間民宅，凌晨突然出現十幾個人持球棒對裡面住戶暴打，隔壁清粥小菜店的客人看到簡直嚇壞，警方獲報出動快打警力到場，但打人嫌犯已經不見蹤影，是尋仇還是有其他糾紛，警方正在全力調查

深夜街頭不平靜，只見民宅前地面，大灘血跡怵目驚心，還有散落的藍白拖。

附近街道上，菜籃塑膠椅倒的倒翻的翻，現場一片狼跡。事發就在高雄三民區灣中路上，2月4號凌晨2點多，突然出現一群不速之客，手持球棒，對裡面住戶一陣暴打。

廣告 廣告

附近店家：「十幾個拿棒球棒，有夠恐怖，沿路一直打。」巨大動靜讓附近店家嚇壞，不過當警方趕抵現場時，一群人早已落跑。

員警vs.當事屋主：「你們之前有什麼糾紛，你知道對方是誰嗎，（不知道啊，就一次來7、8個，拿球棒來。）」

屋主表示不知道自己倒底得罪誰，才會遭到報復，究竟是尋仇還是有其他糾紛，警方全力調查偵辦中。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

足療師「提早3小時下班」砍傷2人 事發第一視角曝

快訊／悚！台南派出所門口前砍人 嫌犯抓到了

快訊／中壢爆警匪追逐！嫌犯逆向衝撞員警

