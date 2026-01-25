球版簽賭欠25萬遭設局 被害人被捆繩控制畫面曝

高雄市 / 綜合報導

持續帶您來追蹤本起案件，第一時間警方成功攔截其中一部車輛後，車上下來的人員，除了共犯外還有遭擄走的被害人及他的友人。經了解26歲宋姓男子因球版簽賭欠洪姓男子25萬元，欠錢又避不見面，對方以女子約見面聊天設局，等到人上鉤後，隨即包抄、毆打，還用白繩、束帶捆手控制行動，原本疑似打算將人帶往他處動用私刑，但深夜巨大聲響，驚擾住戶進而報警，案件才曝了光。

員警VS.嫌犯：「下來，全部下來，下車，下來。」看到車子自撞受困後，員警大聲喝令，要所有人下車。

員警VS.嫌犯：「出來，趴下，出來，出來。」陸續出來多名男子，但仔細看，有兩人雙手，被白繩、束帶綑綁，看起來就是遭控制行動的被害人。

目擊民眾：「我出來的時候就看到警察在，已經壓制他們裡面好幾個(人)，剛已經押走幾個了，只留一個在這邊。」

他們駕駛的車輛，車窗全被砸毀，停在停車場附近，經了解，是26歲的宋姓男子，因為球版簽賭，欠洪姓男子25萬元，欠錢又避不見面，遭對方以女子約見面聊天設局，被害人和友人到場後，馬上遭狡猾的一行人包抄，談判破裂，隨即被毆打、控制行動，更以強暴脅迫手段強押上車，準備帶往他處。

目擊民眾：「衝出來人家就覺得不對追他，我兒子是在樓上聽到有碰碰，有沒有開槍我不知道。」

過程因為聲響太大，驚擾附近住戶，報警案件才曝光，不過另一部由黃姓主嫌駕駛的車輛，開進死巷棄車逃逸，車上兩位乘客負傷被丟包，一行人不把人命當一回事，發狠擄人還疑似想動用私刑，幸好警方成功攔截將人救下。

