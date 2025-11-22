球王對決！王楚欽對陣樊振東5天2輸 懊惱到「頭砸球桌」

大陸全運會閉幕，機器人表演廣播體操成為最大亮點，展現科技與體育的完美結合。賽事雖已結束，但話題熱度不減，其中新生代球王王楚欽與上代世界第一樊振東的對決引人矚目，王楚欽在5天內兩度敗北，甚至自責到用頭砸向球桌。此外，北京清華大學高材生邵雨琪以190公分的優異成績奪得女子跳高金牌，其亮麗外型與學術成就並重，被譽為「跳高女神」，成為本屆全運會另一焦點。

大陸新球王王楚欽自責到用頭敲球桌畫面。（圖／翻攝自央視）

大陸全運會閉幕式上，機器人整齊劃一地跟隨廣播節奏表演體操，成為最吸睛的畫面。這場科技與體育的結合展示了大陸在機器人技術上的進步，為整個閉幕式增添了現代感。

男子桌球賽事中，新一代球王王楚欽與上代世界第一樊振東的對決成為焦點。在桌球團體決賽第二場單打中，王楚欽以1:3再度不敵樊振東，這已是他們5天內的第二次交手，結果同樣是王楚欽落敗。比賽結束後，王楚欽一度懊惱到用頭用力敲向球桌，動作之大令球迷感受到他的不甘心。不過賽後他則淡然表示，不要在意不重要的細節，他在比賽中嘗試做出一些變化，但樊振東依舊非常強大。

大陸「桌球皇后」鄧亞萍對此場比賽進行了點評，她認為樊振東現在真的很厲害，而王楚欽在這場比賽中也做了非常多的變化。鄧亞萍的評論再度掀起了兩代世界第一的實力論戰。

在田徑賽場上，23歲的馬尾女孩邵雨琪以190公分的優異成績奪得女子跳高金牌。她不僅運動表現出色，亮麗外型更引起全網關注。邵雨琪還是北京清華大學的高材生，曾以體測第一的成績考入經濟管理學院，成為兼具學業與體育的「跳高女神」，實力與顏值兼備，一戰成名。

