球王梅西也是「坐著尿尿」 醫從1名攝護腺肥大丈夫說起！曝4大好處

許多男性認為「站著尿」才展現男子氣概，不過，泌尿科醫師呂謹亨分享「男性坐著尿尿」好處多多，足球球王梅西在家也這樣做！

呂謹亨在臉書上表示，一名62歲病患被攝護腺肥大困擾，常因尿液噴濺與老婆吵架。他與病患分享坐著尿反而更省力，可以尿更乾淨，也減緩膀胱老化。患者原本抗拒，不過，回家嘗試後發現排尿順暢許多，殘尿感明顯減輕，家中廁所氣味改善，夫妻之間摩擦也減少。

呂謹亨指出，很多男人認為坐著尿很娘炮、不夠MAN。其實，坐著或站著尿尿，對男性並不會有負面影響。坐著尿在國內不普及，但在德國和日本非常普及了，甚至足球巨星梅西（Lionel Messi）有次接受電視台訪問，也透露他也是坐著尿尿；若是到德國人家裡做客，坐著尿是一種禮貌的體現，站著尿反而會被拒絕往來。

呂謹亨說，坐著尿的風氣也颳進日本。根據日本馬桶廠商調查，已結婚的男子坐著尿比率從1999年的15%，至2009年的49%。另一份發布於2011年的調查發現，每3名中就有1名男性是坐著尿尿，且數據是從2007年開始持續上升，有69.5%的男性理由是「較不會使尿液到處噴灑」，43.3%認為「清掃比較容易」。

他表示，對於攝護腺肥大、已經出現尿頻、尿急、尿不盡、夜尿增多、尿分叉、尿費力等症狀的人，坐著尿反而小便較不費力，可以改善尿尿速度、縮短尿尿時間，以及減少殘尿量。

呂謹亨分享「坐著尿尿」的四大好處，包含延緩膀胱提早退化有助排出殘尿、避免尿道感染、避免老人家上廁所暈眩跌倒、避免尿液亂噴 維持環境衛生。

