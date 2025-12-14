球王梅西印度見面會引發混亂，憤怒球迷向球場投擲椅子和瓶子

阿根廷球星梅西（Lionel Messi，美斯）在印度巡迴活動期間，因現場安排引球迷不安演變成混亂場面。加爾各答鹽湖體育場的球迷拆毀座椅並向球場投擲物品，場面失控。

週六（12月13日），數千名熱情支持者支付高達1.2萬印度盧比（133美元；935元人民幣；4153元新台幣），只為一睹這位足球巨星的風采，但當梅西現身繞場一圈時，卻被大批官員和名人擋住視線。

約20分鐘後，這位阿根廷及國際邁阿密（Inter Miami）前鋒在安保護送下提前離場，引發部分觀眾情緒失控。

西孟加拉邦首席部長瑪瑪塔·班納吉（Mamata Banerjee）表示，她對事件「深感不安和震驚」。

當地媒體稱，當梅西的亮相已明顯提前結束時，現場氣氛開始惡化 [Reuters]

她宣布展開調查，並就事件向梅西及「體育愛好者」致歉。

班納吉在社交平台X上表示：「調查委員會將對事件進行詳細調查，追究責任，並提出防止類似事件再次發生的措施。」

梅西的發言人則表示，他已履行事先約定的時間承諾。關於活動組織問題，他建議BBC參考由班納吉在社交媒體上發表的道歉聲明。

據法新社報導，一名警官透露活動的「主要組織者」已被逮捕，但未提供更多細節。

該警官還稱，當局將研究組織方可以如何向購票入場者退款。

印度足協（AIFF）聲明表示，該活動屬於「私人活動」，足協並未牽涉其中。

梅西此次到訪印度，參加「GOAT（史上最偉大）巡迴」，行程包括加爾各答、海得拉巴、孟買以及德里。

他的巡迴活動以在加爾各答揭幕一座高達70英尺（約21米）的雕像開始，該雕像由45人團隊耗時27天製作完成。由於安全考量，梅西當時僅以連線方式亮相。

數千名球迷湧入體育場，只為親眼見到這位足球巨星。

他們高喊口號、購買球衣，並佩戴「我愛梅西」頭帶。

週六的活動，梅西先是走進體育場，向球迷揮手致意，但在活動突然結束後，一些憤怒的球迷衝進球場，破壞橫幅和帳篷，還有人投擲塑膠椅和水瓶。

據法新社報導，這位被認為是史上最偉大球員之一的2022年世界盃冠軍隊長，原本預計會在體育場進行一場短暫的表演賽。

一名球迷向印度亞洲國際新聞社（ANI）抱怨說：「只有領導人和演員圍在梅西身邊⋯⋯那叫我們來這裡幹什麼？我們花了1.2萬盧比買票，但是連他的臉都看不到。」

另一名憤怒球迷告訴印度新聞信託社（PTI），人們花一個月的薪水只為見到這位八屆金球獎得主。

該名球迷說：「我花了5000盧比買票，帶著兒子來看梅西，不是來看政客的。」

「警察和軍人忙著自拍，管理方才是罪魁禍首。」

梅西此次短暫亮相期間，身邊有國際邁阿密隊友、烏拉圭球星路易斯·蘇亞雷斯（Luis Suarez），以及阿根廷球員羅德里戈·德保羅（Rodrigo de Paul，迪保羅）。

據路透社報導，寶萊塢巨星沙魯克·汗（Shah Rukh Khan）當日也和梅西見過面。

梅西到場時向球迷揮手 [Getty Images]

數萬球迷為這場活動購票到場 [Getty Images]

這名國際邁阿密球星繞場一週時，大部分時間都被一大群人包圍 [Reuters]

球迷砸壞球場座椅，場面失控 [Reuters]

梅西離開後，球迷在加爾各答湧入球場 [Piyal Adhikary/EPA]

[Reuters]

[Reuters]

加爾各答是印度西孟加拉邦的首府，在這個以板球為主的國家中擁有龐大的足球迷群體。

當地球迷在本地俱樂部德比（打毗）戰時，常常湧入體育場達數十萬人。

週六早晨，數千人排在道路兩旁，聚集在梅西下榻的酒店外，試圖一睹他的身影。

24歲公司律師希特什（Hitesh）從南印度班加羅爾飛行了近1900公里來看梅西。

他在梅西的雕像前告訴BBC說：「對我來說這是私人情感。你看我個子很矮，但我喜歡和朋友踢球。」

「梅西是我最能產生共鳴的球員，沒有人能比得上他的天賦。他讓我相信，只要有才華，你可以做到任何事。」