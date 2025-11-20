球給玉珍、雪生！院版財劃法「16縣市成長25%＋六都成長15%」離島指標兩倍計算！張惇涵籲金門連江支持：菸酒稅也納入了

行政院今（20）日拍板通過「財劃法」，政院秘書長張惇涵在會後記者會表示，他在院會中和六都代表懇切拜託支持，院版在全國22縣市三項補助總額都比今年增加，「16縣市成長25%，六都成長則是15%」，離島更在指標部分以兩倍計算，張惇涵特別喊話藍委陳玉珍、陳雪生支持，因為金門、馬祖鄉親長年呼籲的菸酒稅納入財源，政院也納入了。

張惇涵表示，他剛剛在院會中有兩個拜託，第一、、懇切拜託六都要支持院版「財劃法」，因為支持院版，就是六都在支持其他十六個縣市地方，院版「財劃法」經過設算，全國22縣市的統籌分配款、一般性、計畫型補助，總額都比今年還要增加，「其中16縣市成長25%，六都成長則是15%」。

張惇涵再說，也就是說在院版設計之下，做了均衡台灣的設計，但沒有影響六都的城市競爭力，他懇切希望六都能支持院版，因為支持院版就是支持自己和其他16個縣市。

張惇涵表示，他也在會議中簡單跟六都代表報告，政院初步設算對於六都的結果，以北市來說，中央沒有忘記北市首都的財政努力，所以北市的統籌稅款經過設算仍然會是全國最高，而新北市土地最大人口最多，經過設算，新北市三項補助款增加數會是全國最高，桃園是新興發展的國門之都，一般性補助款、統籌款成長幅度會是六都最高，台中市則是三項補助款合計增幅六都最高，台南統籌款會比今年增加一倍，高雄市三項合計總額則是全國最高。

「院版設計均衡了16個縣市，但沒有忘記六都！」張惇涵表示，希望六都繼續成為國家發展引擎，帶動16個縣市，16縣市也基於不同產業模式支撐國家和六都。

第二、張惇涵表示，他也拜託六都代表回去跟自己不同黨派的立委說明，希望站在國家發展、地方城市發展的考量，能夠支援院版「財劃法」。

張惇涵並說，希望16縣市能支持院版「財劃法」，因為16縣市成長25%比六都還多，在指標設計的考量，政院納入了農業產值、工業污染等，繼續往均衡台灣的道路前進。

「我特別希望離島三個縣市能支持院版」，張惇涵提到，如果大家還有印象，去年立院三讀通過的「財劃法」版本，離島345億元分不出去，上星期強行通過的「財劃法」還是沒有修正這條，但院版把離島面積兩倍計算，畢竟離島建設困難度更高。

「我特別呼籲金門縣、連江縣支持院版，希望陳雪生委員、陳玉珍委員能支持院版！」，張惇涵直言，因為金門鄉親、馬祖鄉親長年以來呼籲菸酒稅能納入財源計算，政院放進去了，院版對離島鄉親福利更有幫助，希望立院朝野能在理性討論下好好審議。

張惇涵最後說，他在會中對六都代表說，坐在現場的人每天面對的都是柴米油鹽醬醋茶，大家是持家的人，「財劃法」不是冷冰冰的公式、數字，每筆錢都攸關每位國民、市民、縣民的生活福祉和建設，懇切請大家支持，在立院理性審議，每筆錢都攸關人民，絕對不是立院抽出來逕付二讀、一天內表決匆匆忙忙能決定的。

（圖片來源：放言記者拍攝、陳玉珍、陳雪生臉書）

