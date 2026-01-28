球迷太瘋狂！蔡其昌曝WBC台日戰「台灣之夜」至少5千人 場地1個不夠再+2

WBC台日大戰門票秒殺，無法入場球迷敲碗「台灣之夜」一起看轉播替台灣隊應援。（鏡報董孟航）

世界棒球經典賽3月東蛋登場，日本戰門票全數秒殺，包含台日大戰，讓不少台灣球迷希望會長蔡其昌能幫忙找到地方辦「台灣之夜」。繼先前已確認找到一個場地後，蔡其昌再帶來最新進度，由於人數比想像多，至少上看5千人，預計再租2個場地，服務台灣熱血棒球迷們。

蔡其昌21日在社群平台宣布歷經千辛萬苦，終於借到東京台日戰的場地，並先統計屆時會有多少台灣人在東京，沒想到留言瞬間爆大量，顯見台灣球迷有多瘋狂。

球迷太瘋狂 估5千人齊聚東京

今蔡其昌透露新進度，先前臉書統計發現現球迷很多，屆時在東京的台灣球迷初估至少5千人跑不掉（包含僑胞、台商），純用飛機算不太準；場地上除已借到的之外，跟民間募資平台「嘖嘖」討論後，場地還會在+2，也就是會從1個變3個，目標找到3個場地，每個場地約2千人來容納球迷。

場地不夠用！ 再找2個容納

至於「台灣之夜」地點大家也別擔心，蔡其昌笑說一定會在東京，太遠也不行，會選擇公共集會場所，如活動中心等適合轉播的來用。

