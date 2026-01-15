球迷必衝！定食8攜手味全龍 棒球聯名定食全台開打、這裡還有主題店
記者李鴻典／台北報導
棒球熱潮持續延燒，爭鮮餐飲旗下品牌「定食8」宣布攜手台灣職業棒球隊「味全龍」，自1月15日起推出期間限定聯名合作，結合棒球應援元素與日式定食，打造從餐點到用餐氛圍都充滿熱血的全新體驗。聯名餐點將於全台定食8門市同步開賣，並於西門店特別規劃聯名主題店，邀球迷前來用餐，感受宛如置身球場的應援魅力。
店內除了有味全龍人氣球員李凱威、劉基鴻、郭天信等視覺外，更特別設置味全龍專屬啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」成員Yuri、菲菲、沛沛的形象佈置，其中還有Yuri等身高人形立牌吸睛登場，修長美腿與亮眼外型成為現場拍照焦點；搭配店內應援歌曲播放，讓用餐過程增添賽事氛圍。
定食8端出三款結合「龍魂精神」與「強棒出擊」為靈感的聯名新品，首推《遍地開花牛鴨雙拼》，燻烤櫻桃鴨腿搭配日式醬燒牛胸腹，濃郁桃木香氣與燒肉油香相互呼應，一次滿足雙重風味；《開蕊熔岩玉子豬排》則以厚切豬五花搭配章魚花枝排，淋上濃郁天使起司醬，堆疊出滿滿幸福感；還有海味控不可錯過的《龍光乍現蟹醬銷魂麵》，以蟹黃、蟹膏炒出濃郁香氣，將海味精華完整濃縮，並鋪上鱈蟹肉與MVP錦龍餃，呈現層層奢華口感。同步推出《酥炸章魚排》、《MVP錦龍餃》與甜點《莓好生乳銅鑼燒》等全新餐點，從前菜到甜點一次到位。
定食8同步推出多項期間限定活動：自1月15日至2月4日，完成指定任務並於社群分享聯名定食，即有機會抽中「味全龍限量球員簽名球」，讓球迷在享受美食之餘，也能收藏紀念；還有「熱血定食餐」限時登場，1月15日至１月31日推出兩款超值組合價，凡點餐《龍光乍現蟹醬銷魂麵》或《遍地開花牛鴨雙拼》搭配指定配餐與飲品，就能以更划算的價格，品嚐勝利滋味。
桃園素食界指標性老店、承載無數饕客回憶的「功德林」素食餐廳，宣布將於今年農曆年前正式畫下句點。面對這間經營超過 20 年、孕育無數素食職人的老店歇業，曾任功德林主廚的創辦人謝允閎宣布，將由其創立的品牌「摩素師（Vegecian）」接手，推出「傳承系列」產品，首波主打便是讓長榮航空員工也難忘的經典「港式蘿蔔糕」。
為了不讓岳父傳承多年的手藝隨著店面結束而消失，謝允閎決定啟動「傳承系列」。第一款產品即為「摩素師Ｘ功德林｜經典港式蘿蔔糕 (全素)」，這款產品完全依照功德林老師傅的實戰經驗：嚴選蘿蔔比例，保留大塊蘿蔔絲的清甜香氣。經過無數次測試，調配出不需退冰、拆封即可直接下鍋的便利性。完美重現老店「外酥內軟、自然鮮甜」的獨特風味。
摩斯漢堡推出年度全新「精選咖啡系列」，同步引進台灣精品「阿里山咖啡」，以更講究的選豆與風味表現，帶來全面升級的咖啡體驗。
從阿里山雲霧繚繞的高山風土，到世界知名產區的多元韻味，邀消費者走進摩斯漢堡，細細品味一杯講究、迷人醇香的咖啡日常。
此外，摩斯漢堡「週二咖啡日」專屬優惠活動即日起至3月31日止，每週二提供多款咖啡飲品限定優惠。早餐飲品與摩斯咖啡可加價升級為拿鐵咖啡、精選咖啡系列、可可拿鐵咖啡、豆奶系列或耶加雪菲。「黃金塔塔鱈魚堡」搭配「中杯摩斯咖啡」原價105元，優惠價89元，同一套餐加購「方塊薯餅」原價135元，優惠價109元、大杯摩斯咖啡原價60元，優惠價49元、大杯精選咖啡原價70元，優惠價59元。
連鎖烤雞專家21Plus 21風味館即日起至2月10日，限時推出「新年激省大吉」活動，購買人氣招牌「香草烤半雞」（售價285元），只需再加價 1元，即可額外獲得原價200元的豪華組合：包含「香草烤雞腿乙份」及「中杯蜂蜜綠茶兩杯」。明星副食全面5折！中薯霸原價65元，優惠價 32元。雞汁拌泡麵原價59元，優惠價 29元。
倍爾餐飲集團旗下品牌留酥酥餅專賣，為便利更多客群第二間門市即將於1月16日正式開幕，地點選定文化底蘊與觀光人潮匯聚的台南市中西區。看準府城為台灣「美食之都」與「文化古都」的雙重優勢，留酥台南店為集團第11號店，也是首家跨越濁水溪以南的門市，不只賣餅、更將在地守護神「劍獅」化身為超萌「神獸燒」。
完美復刻日本Lawson 甜點的夢幻 Q 彈口感 ，開幕期間更推出只送不賣的「神獸零錢包」，萌度爆表的造型預計將攻佔社群版面，1月16日起首三日神獸燒買一送一、1月19日到1月31日還有超狂「姓名對對碰」活動， 只要姓名注音含一個「ㄕ」（一聲、二聲、三聲、四聲皆可），享神獸燒88折；含兩個「ㄕ」，直接免費送「神獸燒經典綜合禮盒」一盒。
隨著旅日熱潮持續延燒，日本伴手禮已成為台灣消費者傳遞情誼的首選。日本OMIYAGE振興會15日於台北 ATT 4 FUN舉辦OMIYAGE+快閃活動開幕記者會，首度將日本四大地區「排隊也一定要買到」的四大人氣伴手禮：從北海道 SNOW MILK CHEESE 的濃郁乳香、東京 NEWYORK PERFECT CHEESE 的精緻起司工藝、京都 IKKYU 的沉靜抹茶美學，到福岡 AMANBERRY 的甜美草莓風味，以一日限定快閃活動形式於信義街頭登場。
活動大使阿部瑪利亞化身「日本味推薦官」，與日本OMIYAGE振興會長官一同分享日本深厚的「OMIYAGE」文化，強調伴手禮不只是點心，更代表著送禮者的心意與品味，活動中更親自分享她「最想念的日本味」，並公開私房吃法與選禮觀點，帶領現場來賓從味覺出發，深入感受日本送禮文化中所蘊含的細膩情感與人情溫度。
生活節奏加快，消費者的送禮觀念也隨之轉變，「送禮送健康」逐漸成為多數消費者的實際選擇。堅果從飲食配角，逐漸跳脫成為日常必要的健康基石、也適合送禮的安心選項。萬歲牌暢銷多年的經典桶裝堅果，共有八款口味，適合親友聚會及節慶共享。其中，「原味開心果口味」以天然開心果香氣及飽滿口感深受喜愛，成為不少家庭在年節聚會中的常備選擇。另外，年味滿滿的「核桃南棗糕」、「杏仁鳳梨糕」，也為年節茶點增添儀式感，融合傳統工法與現代健康理念，以堅果仁香氣平衡糕點的甜潤，不黏牙易入口，為年節茶點提供不同口感層次。
過年送禮，除了關懷親人、長輩，也別忘了一段時間沒聯絡、情誼卻依舊深厚的朋友！健康意識提升，「送禮送健康」成為風潮，桂格推薦「桂格養氣人蔘」，讓這份健康心意更有份量！今年春節，桂格養氣人蔘更推出結合LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱/登機箱的限量套組。在全聯、大全聯、愛買、家樂福、屈臣氏等指定通路購買桂格養氣人蔘或無添加糖養氣人蔘94入限量套組，就能帶走24吋LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱，共有彈珠汽水款、小籠包款、珍珠奶茶款等多種款式。
另外，在7-11、全家兩大超商購買76入限量套組，則可獲得20吋LINE FRIENDS在地特色登機箱 除了實用又有型的行李箱，過年就是要試試手氣！所有限量套組皆內附黃金刮刮卡，有機會刮中最大獎——價值十萬元的黃金人蔘。
更多三立新聞網報導
LINE揭送禮電商成長趨勢：非節慶型送禮成日常
「小鳥吃吐司」小草老闆惡意倒閉 四叉貓：我講了三年沒人聽
座標台北3萬8算低薪？釣一票北漂族狂嘆：勉強活著、漂來幫房東繳房貸
馬年團圓味炸場！年度「年菜之王」揭曉 佛跳牆霸榜成台灣人飯桌必備
其他人也在看
2026環保杯/保溫瓶推薦｜ 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁買1送1、超殺特價等限時優惠，趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 1 天前 ・ 12
〈2026刷卡攻略〉出國血拼多張卡片回饋超過10% 這兩張旅日神卡優惠亮點多
2026 出國神卡出爐 多張卡片回饋超過 10%鉅亨網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
2026馬年居家換新清單來了！招財小物限時折扣 韓國爆紅「雲朵燈」千元入手 小米掃拖機、Emma床墊降萬元 8大優惠快收藏｜揪愛Mei推好物
2026馬年即將到來，想為家裡帶來新氣象，不一定要大動工程，只要換上一些有亮點的小物，就能讓整體氛圍大升級！「揪愛Mei」小編整理了居家換裝的好物推薦，不只有高質感、高顏值的家飾品，同時也找到了超有誠意的折扣家電，讓你用甜甜價把家裡的大小角落一次升級。Yahoo夯好物 ・ 42 分鐘前 ・ 發表留言
年節送禮送健康！燕窩雞精、機能保健3折起，長輩親友都滿意
農曆春節將至，還在煩惱伴手禮怎麼挑嗎？送餅乾糖果怕太甜，送水果怕不耐放，今年不如「送健康」最貼心！Yahoo購物中心祭出「保健品類日」強檔優惠，1/13 至 1/15 限時三天，燕窩、雞精、機能保健品最低3折起！ 無論是給長輩的滋補養身、給忙碌上班族的護肝提神，或是守護全家人的基礎保健，這裡通通有。把握這波超殺折扣，送禮送到心坎裡，荷包也能省大錢！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南門市場迎新湧人潮! "年菜首日開賣"推創意料理吸買氣
財經中心／陳孟暄 張智凱 台北報導今天是台北南門市場年菜開賣第一天，湧入大批人潮，多家攤商端出佛跳牆、東坡肉等年節必備料理，還有店家自創紅棗包芋泥，意外成為熱銷品項。不過受通膨影響，像是香腸平均漲20元至40元。還有業者說，人力成本同樣漲幅驚人，但選擇自行吸收希望不要影響買氣。俐落切下醬鴨、燻雞，東坡肉則切成大片厚實，雞、豬、鴨年節主角一次到位，南門市場採購月活動第一天，就吸引不少民眾前來採買。民眾：「先來看一下，到時候過年來就直接下手，因為過年人太多了，豬腳一定要的，蹄膀、魚啊，然後一個佛跳牆啊，一個蝦」。民眾：「年菜大部分都要一萬出喔，東西都滿貴的啊」。南門市場迎新湧人潮！ 「年菜首日開賣」推創意料理吸買氣。(圖／民視財經網)過年必吃的佛跳牆，魚皮、栗子、排骨酥、香菇、豬肚，滿滿一大鍋，料好實在。除了傳統年菜，業者也推出，像是「心太軟」，原本是紅棗包麻糬，店家自創加入芋泥內餡，意外成為熱銷品項，眼看年節人潮只會越來越多，店家也推出真空包裝，方便民眾提前備貨。南門市場攤商 黃小姐：「其實現在開始已經很多人來看年菜了，因為像我們的年菜可以幫客人做真空包裝，最主要是它復熱很方便，成本的話其實還是比較高一點啦，那其實這方面的話，其實我們是自己去吸收的」。另外，乾貨區同樣買氣熱絡，不過成本壓力反映在價格上，像是香腸，去年一斤260元，今年調漲20元，來到280元，做工繁複的煙燻香腸，去年一斤380元，今年也上漲40元，來到420元。南門市場迎新湧人潮！ 「年菜首日開賣」推創意料理吸買氣。(圖／民視財經網)南門市場攤商 蔡先生：「調薪啊，這個人事根本就會增加，還有一些電費，連糖都有漲價，漲的幅度很小，但是它是每個都要用到的，糖、鹽、醬油這些配料啊，就是這樣一點一點累積起來」。通膨讓原物料狂漲，加上人工、運費等多重壓力，攤商說漲價非不得已，但也有業者咬牙自行吸收，希望更多人來買年貨，一起開心過好年。原文出處：南門市場迎新湧人潮！ 「年菜首日開賣」推創意料理吸買氣 更多民視新聞報導新年禮盒大戰開打 業者拚創意業績翻倍娘家公益年菜募集開跑 王瞳親自號召.呼籲踴躍認購昔為曹西平「採茼蒿」！藍心湄悲慟「圍爐約定」成空民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
農曆年間親朋友好聚會多，加上冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 2
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 10 小時前 ・ 275
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 28
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 200
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 44
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 20
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 9 小時前 ・ 102
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 118
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
李亞鵬再爆財務危機！名下「嫣然天使兒童醫院」長期欠租、遭強制執行
中國歌壇天后王菲前夫李亞鵬去年10月驚傳與小19歲嫩妻海哈金喜離婚，且被爆出他近年來財務狀況不佳、負債破百億，如今李亞鵬再度捲入財務爭議，他擔任法定代表人的「北京嫣然天使兒童醫院」，因長期欠租被告上法院，目前已經二審判決並正式進入強制執行階段，醫院卻遲遲未搬離現址，院方對此發聲明強調尊重司法判決，並非拒絕執行，然因病患銜接需要時間，盼能有合理過渡期。太報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 47
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3