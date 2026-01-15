球迷必衝！定食8攜手味全龍 棒球聯名定食全台開打、這裡還有主題店

記者李鴻典／台北報導

棒球熱潮持續延燒，爭鮮餐飲旗下品牌「定食8」宣布攜手台灣職業棒球隊「味全龍」，自1月15日起推出期間限定聯名合作，結合棒球應援元素與日式定食，打造從餐點到用餐氛圍都充滿熱血的全新體驗。聯名餐點將於全台定食8門市同步開賣，並於西門店特別規劃聯名主題店，邀球迷前來用餐，感受宛如置身球場的應援魅力。

定食8攜手「味全龍」於西門店特別規劃聯名主題店。（圖／品牌業者提供）

店內除了有味全龍人氣球員李凱威、劉基鴻、郭天信等視覺外，更特別設置味全龍專屬啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」成員Yuri、菲菲、沛沛的形象佈置，其中還有Yuri等身高人形立牌吸睛登場，修長美腿與亮眼外型成為現場拍照焦點；搭配店內應援歌曲播放，讓用餐過程增添賽事氛圍。

定食8攜手「味全龍」，自1月15日起推出期間限定聯名合作。（圖／品牌業者提供）

定食8端出三款結合「龍魂精神」與「強棒出擊」為靈感的聯名新品，首推《遍地開花牛鴨雙拼》，燻烤櫻桃鴨腿搭配日式醬燒牛胸腹，濃郁桃木香氣與燒肉油香相互呼應，一次滿足雙重風味；《開蕊熔岩玉子豬排》則以厚切豬五花搭配章魚花枝排，淋上濃郁天使起司醬，堆疊出滿滿幸福感；還有海味控不可錯過的《龍光乍現蟹醬銷魂麵》，以蟹黃、蟹膏炒出濃郁香氣，將海味精華完整濃縮，並鋪上鱈蟹肉與MVP錦龍餃，呈現層層奢華口感。同步推出《酥炸章魚排》、《MVP錦龍餃》與甜點《莓好生乳銅鑼燒》等全新餐點，從前菜到甜點一次到位。

定食8端出三款結合「龍魂精神」與「強棒出擊」為靈感的聯名新品。（圖／品牌業者提供）

定食8同步推出多項期間限定活動：自1月15日至2月4日，完成指定任務並於社群分享聯名定食，即有機會抽中「味全龍限量球員簽名球」，讓球迷在享受美食之餘，也能收藏紀念；還有「熱血定食餐」限時登場，1月15日至１月31日推出兩款超值組合價，凡點餐《龍光乍現蟹醬銷魂麵》或《遍地開花牛鴨雙拼》搭配指定配餐與飲品，就能以更划算的價格，品嚐勝利滋味。

桃園素食界指標性老店、承載無數饕客回憶的「功德林」素食餐廳，宣布將於今年農曆年前正式畫下句點。面對這間經營超過 20 年、孕育無數素食職人的老店歇業，曾任功德林主廚的創辦人謝允閎宣布，將由其創立的品牌「摩素師（Vegecian）」接手，推出「傳承系列」產品，首波主打便是讓長榮航空員工也難忘的經典「港式蘿蔔糕」。

摩素師推出「傳承系列」產品，首波主打便是讓長榮航空員工也難忘的經典「港式蘿蔔糕」。（圖／品牌業者提供）

為了不讓岳父傳承多年的手藝隨著店面結束而消失，謝允閎決定啟動「傳承系列」。第一款產品即為「摩素師Ｘ功德林｜經典港式蘿蔔糕 (全素)」，這款產品完全依照功德林老師傅的實戰經驗：嚴選蘿蔔比例，保留大塊蘿蔔絲的清甜香氣。經過無數次測試，調配出不需退冰、拆封即可直接下鍋的便利性。完美重現老店「外酥內軟、自然鮮甜」的獨特風味。

摩素師傳承系列經典港式蘿蔔糕。（圖／品牌業者提供）

摩斯漢堡推出年度全新「精選咖啡系列」，同步引進台灣精品「阿里山咖啡」，以更講究的選豆與風味表現，帶來全面升級的咖啡體驗。

摩斯漢堡全新精選咖啡系列。（圖／品牌業者提供）

從阿里山雲霧繚繞的高山風土，到世界知名產區的多元韻味，邀消費者走進摩斯漢堡，細細品味一杯講究、迷人醇香的咖啡日常。

摩斯漢堡推出台灣精品「阿里山咖啡」。（圖／品牌業者提供）

此外，摩斯漢堡「週二咖啡日」專屬優惠活動即日起至3月31日止，每週二提供多款咖啡飲品限定優惠。早餐飲品與摩斯咖啡可加價升級為拿鐵咖啡、精選咖啡系列、可可拿鐵咖啡、豆奶系列或耶加雪菲。「黃金塔塔鱈魚堡」搭配「中杯摩斯咖啡」原價105元，優惠價89元，同一套餐加購「方塊薯餅」原價135元，優惠價109元、大杯摩斯咖啡原價60元，優惠價49元、大杯精選咖啡原價70元，優惠價59元。

摩斯漢堡「週二咖啡日」專屬優惠活動即日起至3月31日止，每週二提供多款咖啡飲品限定優惠。（圖／品牌業者提供）

連鎖烤雞專家21Plus 21風味館即日起至2月10日，限時推出「新年激省大吉」活動，購買人氣招牌「香草烤半雞」（售價285元），只需再加價 1元，即可額外獲得原價200元的豪華組合：包含「香草烤雞腿乙份」及「中杯蜂蜜綠茶兩杯」。明星副食全面5折！中薯霸原價65元，優惠價 32元。雞汁拌泡麵原價59元，優惠價 29元。

21Plus 21風味館「新年激省大吉」開跑。（圖／品牌業者提供）

倍爾餐飲集團旗下品牌留酥酥餅專賣，為便利更多客群第二間門市即將於1月16日正式開幕，地點選定文化底蘊與觀光人潮匯聚的台南市中西區。看準府城為台灣「美食之都」與「文化古都」的雙重優勢，留酥台南店為集團第11號店，也是首家跨越濁水溪以南的門市，不只賣餅、更將在地守護神「劍獅」化身為超萌「神獸燒」。

神獸燒有現場煎制和冷凍兩種，共計8種口味，其中台南限定的紅心芭樂口味，果泥的酸甜平衡餅皮甜度，令人難忘。（圖／品牌業者提供）

完美復刻日本Lawson 甜點的夢幻 Q 彈口感 ，開幕期間更推出只送不賣的「神獸零錢包」，萌度爆表的造型預計將攻佔社群版面，1月16日起首三日神獸燒買一送一、1月19日到1月31日還有超狂「姓名對對碰」活動， 只要姓名注音含一個「ㄕ」（一聲、二聲、三聲、四聲皆可），享神獸燒88折；含兩個「ㄕ」，直接免費送「神獸燒經典綜合禮盒」一盒。

以神獸銅鑼燒大小9公分神還原的零錢包萌度爆表。（圖／品牌業者提供）

隨著旅日熱潮持續延燒，日本伴手禮已成為台灣消費者傳遞情誼的首選。日本OMIYAGE振興會15日於台北 ATT 4 FUN舉辦OMIYAGE+快閃活動開幕記者會，首度將日本四大地區「排隊也一定要買到」的四大人氣伴手禮：從北海道 SNOW MILK CHEESE 的濃郁乳香、東京 NEWYORK PERFECT CHEESE 的精緻起司工藝、京都 IKKYU 的沉靜抹茶美學，到福岡 AMANBERRY 的甜美草莓風味，以一日限定快閃活動形式於信義街頭登場。

阿部瑪利亞介紹東京話題伴手禮NEWYORK PERFECT CHEESE。（圖／品牌業者提供）

活動大使阿部瑪利亞化身「日本味推薦官」，與日本OMIYAGE振興會長官一同分享日本深厚的「OMIYAGE」文化，強調伴手禮不只是點心，更代表著送禮者的心意與品味，活動中更親自分享她「最想念的日本味」，並公開私房吃法與選禮觀點，帶領現場來賓從味覺出發，深入感受日本送禮文化中所蘊含的細膩情感與人情溫度。

生活節奏加快，消費者的送禮觀念也隨之轉變，「送禮送健康」逐漸成為多數消費者的實際選擇。堅果從飲食配角，逐漸跳脫成為日常必要的健康基石、也適合送禮的安心選項。萬歲牌暢銷多年的經典桶裝堅果，共有八款口味，適合親友聚會及節慶共享。其中，「原味開心果口味」以天然開心果香氣及飽滿口感深受喜愛，成為不少家庭在年節聚會中的常備選擇。另外，年味滿滿的「核桃南棗糕」、「杏仁鳳梨糕」，也為年節茶點增添儀式感，融合傳統工法與現代健康理念，以堅果仁香氣平衡糕點的甜潤，不黏牙易入口，為年節茶點提供不同口感層次。

萬歲牌經典桶裝堅果八款口味適合年節共享，搭配核桃南棗糕與杏仁鳳梨糕，為年節茶點增添層次與團聚儀式感。（圖／品牌業者提供）

過年送禮，除了關懷親人、長輩，也別忘了一段時間沒聯絡、情誼卻依舊深厚的朋友！健康意識提升，「送禮送健康」成為風潮，桂格推薦「桂格養氣人蔘」，讓這份健康心意更有份量！今年春節，桂格養氣人蔘更推出結合LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱/登機箱的限量套組。在全聯、大全聯、愛買、家樂福、屈臣氏等指定通路購買桂格養氣人蔘或無添加糖養氣人蔘94入限量套組，就能帶走24吋LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱，共有彈珠汽水款、小籠包款、珍珠奶茶款等多種款式。

「桂格養氣人蔘」推出超限量特規組合，購買養氣人蔘或養氣人蔘無添加糖配方94入或76入，就能帶走LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱或登機箱。（圖／品牌業者提供）

另外，在7-11、全家兩大超商購買76入限量套組，則可獲得20吋LINE FRIENDS在地特色登機箱 除了實用又有型的行李箱，過年就是要試試手氣！所有限量套組皆內附黃金刮刮卡，有機會刮中最大獎——價值十萬元的黃金人蔘。

「桂格養氣人蔘」所有限量套組皆內附黃金刮刮卡，有機會刮中最大獎——價值十萬元的黃金人蔘。（圖／品牌業者提供）

