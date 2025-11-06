即時中心／潘柏廷報導

中國成立中國棒球城市聯賽（CPB）將在明年（2026）開打，只是有一支「上海兄弟隊」的隊徽太像台灣中職的中信兄弟隊，不僅讓球迷相當憤怒，更被外界質疑是否是體育統戰。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日強調，希望中信球團能對外說明清楚。





陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；有記者問到，中國成立中國棒球城市聯賽，除明文30人球隊中台港澳球員不得小於10人，現在更傳出上海兄弟隊徽高度類似中信兄弟，是否屬於體育統戰？

廣告 廣告

對此，梁文傑回應，這個事情希望中信球團能對外說明清楚，畢竟一個球隊的品牌，尤其是一個30幾年的球隊品牌，雖然所有權是老闆，但其實品牌是所有球迷用熱血、青春與回憶一起建立起來，所以這不是老闆可以自行、隨意處分決定、破壞。

同時，梁文傑表示，經陸委會大概了解在背後運籌帷幄的是一家經常和台灣職棒聯盟和棒協合作的一家運動行銷公司，他們想要把在台灣的經驗到對岸去複製，甚至還要把大批的台灣球員拉到對岸，「這個事情我們會密切注意」。

最後，梁文傑強調，棒球或者是任何運動都是要有一個長期的積累，台灣的職棒今天會有這樣的受到大家的擁護，這個是很長的積累才行；據他所知，在中國基本上棒球是一個非常邊緣的運動，突然之間要成立一個職棒聯盟，「這是讓人覺得有一點超出想像，到底是出於市場的原因？還是出於政治的動機？我們（陸委會）也都會關注」。

原文出處：快新聞／球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了

更多民視新聞報導

中國男持「兩旗」闖金門縣府高喊「統一」 遭移民署驅逐出境

蘇巧慧確定競選新北市長 黃國昌恭喜後竟又酸：不令人意外

打壓台灣！中國明年主辦APEC「要求遵守一中原則」 陸委會回應了

