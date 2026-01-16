球迷敲碗想買「Team Taiwan新帽T」蔡會長聽到了 宣布下週開賣

備戰2026WBC世界棒球經典賽，中華隊昨（15）天展開第一階段集訓，開訓儀式選手與教練團身上穿著「Team Taiwan」新款帽T，立刻引發球迷熱烈討論，大批網友更敲碗搶購。中華職棒會長蔡其昌今（16）天證實，聯盟已請廠商加速生產，預計最快下週開始販售。

2026 WBC世界棒球經典賽3月開打，中華隊15號正式展開第一階段集訓，選手、教練一字排開，身上穿的藏青色 「Team Taiwan」新款帽T首度亮相，全新周邊立刻引發球迷熱烈討論。

不只新款帽T備受好評，教練團穿的黑色外套也有人大讚好看，球迷紛紛留言敲碗購買連結。大家的心聲被聽見了！中華職棒會長蔡其昌表示，這件新款Team Taiwan系列帽T聯盟已請廠商加速生產，因為擔心球迷要飛去東京加油、怕會來不及，所以決定下週開賣。

這回經典賽帽T與前一代2024年的12強款相比，雖然Team Taiwan字體明顯縮小，不過置中胸口的字體和字型排列也增添不少文青感。經典賽中華隊展開集訓，凝聚球迷支持，再拚佳績，從選手名單到周邊商品也都成為全民討論焦點。

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

