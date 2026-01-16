球迷敲碗TEAM TAIWAN新帽T 蔡其昌：會讓大家在經典賽前買到

台北市 / 武廷融 綜合報導

2026世界棒球經典賽將在3月開打，TEAM TAIWAN昨(15)日開訓，球員和教練們身上穿的TEAM TAIWAN服裝也引起討論。中職會長蔡其昌今(16)日表示，這些服裝是今年新款的TEAM TAIWAN系列商品，廠商目前正在加緊生產，會在2月底台日交流賽前開始實體販售。

蔡其昌表示，昨日開訓典禮結束後，許多球迷及立法院助理都在敲碗想要購買球員與教練們身上穿的TEAM TAIWAN帽T、外套等商品，而這些服裝是今年新款的TEAM TAIWAN系列商品，目前與聯盟配合的廠商也在加緊生產。蔡其昌也透露，今年採取的方式是在2月底台日交流賽前就會開始實體販售，讓球迷能夠在3月經典賽穿著TEAM TAIWAN去日本應援，預估下週會公布商品販售資訊。

廣告 廣告

另外，經典賽東京分組賽門票昨日正式開賣，台灣出賽場次一票難求，大量台灣球迷要買票入場卻搶不到票，直呼「有機票沒門票」。蔡其昌則說，這次售票狀況遠超出預估，但票務是日方處理，日方有其賣票方式，只能希望球迷朋友們能夠買到票。

至於台日大戰，蔡其昌表示，希望可以在東京找一個室內場地舉辦應援晚會，如台灣之夜，讓無法進場應援的球迷，可以聚在一起為台灣隊加油。目前還在努力克服困難，包括場地出借、談公播權利等，聯盟會配合民間發起單位，讓這件事可以達成。

原始連結







更多華視新聞報導

12強奪冠週年！蔡其昌PO文紀念遭酸「停留過去」 霸氣回嗆：教練球員欠你的嗎？

Team Taiwan歷史新頁 12強棒球賽奪冠一週年

WBC經典賽應援團費6天12.9萬 行程.價格掀討論

