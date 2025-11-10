球迷暴動！三上悠亞正式加入Formosa Sexy 將現身福爾摩沙夢想家主場應援

福爾摩沙夢想家今（10）日宣布，日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊Formosa Sexy。圖／福爾摩沙夢想家提供

福爾摩沙夢想家今（10）日宣布，日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊Formosa Sexy。三上悠亞去年以「一日啦啦隊成員」身份現身夢想家主場，充滿感染力的應援掀起熱潮，深受球迷喜愛。此次回歸成為正式成員，將於本季接下來的六場主場例行賽中登場應援，為夢想家主場注入更多活力與熱情，持續點燃全場氣氛。

三上悠亞以日本偶像團體SKE48出道，隨後活躍於演藝圈與時尚領域，並擁有龐大的國際粉絲群。近年來她橫跨藝能活動與品牌經營，展現多元發展與獨特魅力。去年受邀來台擔任夢想家主場擔任一日啦啦隊女孩，以熱情應援與親切互動掀起現場轟動，深受球迷喜愛，留下深刻印象。

廣告 廣告

正式加入職籃應援的三上悠亞表示：「非常期待與台灣的球迷再次見面。去年來到夢想家主場時感受到滿滿的熱情，這次能正式加入Formosa Sexy，我會努力展現最熱情的應援能量，與大家一起為夢想家加油！」

相信三上悠亞的加入，將為夢想家主場注入全新能量與魅力，帶動主場氣氛。邀請所有球迷透過ibon售票系統購票，一起進場應援！更多詳細資訊請持續關注夢想家官方社群。



回到原文

更多鏡報報導

Fubon Angels韓籍三本柱未來規劃曝光！李雅英預告生日驚喜 南珉貞苦練台語

南珉貞心疼「野獸」林志傑受傷 一個舉動讓她驚呼：真的不愧是傳奇！

Fubon Angels韓籍三本柱未來規劃曝光！李雅英預告生日驚喜 南珉貞苦練台語