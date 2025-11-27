即時中心／林耿郁報導

WBC世界棒球經典賽C組賽事，明（2026）年3月初在東京巨蛋登場；在道奇隊巨星大谷翔平宣布參戰後，熱潮再度升溫。我國籍航空三雄華航、長榮、星宇，均宣布加開直航班機，要載更多台灣球迷飛向東京應援。

Team Taiwan看這！世界棒球經典賽C組賽事，明年3月初即將在日本東京火熱開打；台灣代表隊將從3月5日至8日，四天依序對戰澳洲、日本、捷克與南韓；除了對陣日本是在（台灣時間）6日晚間18時，其餘三戰都是中午11點開打。

目前已有許多球迷摩拳擦掌，準備親自飛往東京為台灣隊加油。我國籍航空三雄因應熱潮，宣布加開直飛東京的班機，時間如下：

華航：3月4日上午加開CI 2100班機，上午8點10分桃園起飛、中午12點15分抵達東京成田機場；3月4日下午1點15分加開CI 2101班機，從成田飛回桃園。

另外，3月10日上午加開CI 2108班機，上午10點15分從桃園飛往成田；下午3點半加開CI 2109班機，從成田返回桃園。

長榮：3月4日、9日兩天，各加開一趟成田來回航班；上午11點，BR 1198號班機從桃園起飛、下午3點05分抵達東京；下午4點15分加開BR 1197班機，從成田飛回桃園。

星宇：一樣在3月4日、9日兩天各加開一趟往返成田班機。下午2點40分，編號JX 1800航班桃園起飛、晚間6點半抵達；晚間7點半，編號JX 1801航班再從成田起飛，晚間10點40分返抵桃園；有需要的球迷可多加利用。

有網友哀號，機票不是問題，關鍵是「買不到門票」；日本隊出賽場次，傳出門票已被炒作到30萬日幣（超過6萬新台幣）一張，價格令人咋舌。

另外也有網友建議，想省機票錢亦可「飛大阪搭新幹線」、「買其他地方再轉國內線」，甚至「韓國-東京航班多到隨便挑」都是更好的選擇；小資族想親赴東京替台灣隊加油，需要精打細算才行。

原文出處：快新聞／球迷注意！WBC明年三月開打 國籍3航空加開班機應援

