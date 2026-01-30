球迷瘋搶！WBC東蛋直播派對5千席瞬間秒殺 蔡其昌打趣：逼我再去租一顆蛋
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，中華隊預賽被分在東京巨蛋C組，同組對手包括日本、南韓、澳洲與捷克。中職為此特別加碼，規劃在東京舉辦大型轉播應援派對，讓沒有搶到門票的球迷們也能觀看轉播，為中華隊應援。
中華職棒會長蔡其昌今（30）日表示，已成功在東京市區租借到3處可容納千人以上的室內集會場地，作為「直播派對」應援據點，讓無法取得正式門票的球迷，仍能在東京以團體觀賽方式為中華隊加油，派對預計有近5千名球迷共襄盛舉。
但即便已開放場地，卻仍擋不住球迷們瘋狂搶購。主辦方自中午12點起開放，短短20分鐘內即完售，集資金額迅速突破1800萬元。社群上也掀起熱議，不少網友直呼，就算進不了球場，也要「衝東京」感受台日大戰的臨場氣氛。
面對場外應援同樣秒殺的盛況，蔡其昌也在臉書發文打趣：「東京場外5千席秒殺...你們這些台灣人的狼性是不是要逼會長再去租一顆蛋啊」。
