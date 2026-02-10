球迷福利！中職自辦練習賽13、14日登場 免門票明日12點開放劃位

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將近，為了讓中華隊球員以及球迷們提前感受實戰氛圍，中華職棒官方將邀請台鋼雄鷹舉辦自辦練習賽，於2月13、14日在高雄澄清湖棒球場開打，2場比賽皆免費入場，有興趣的球迷千萬別錯過。

中職自辦練習賽將於13、14日在高雄澄清湖棒球場舉辦，採免費進場明日12點開放劃位，有興趣的球迷千萬別錯過。（圖／翻攝自中華職棒 臉書）

此次練習賽採免費入場（需付平台手續費30元），於明（11）日中午12點在ibon系統開放索票，每人限領2張且禁止轉售，13日（週五）僅開放內野下層6000張票，14日（週六）則是內野上下層全開共12000張票，下層採取對號入座方式，上層則自由入座。此賽事於中午12點開放進場，下午1點開打，因為屬練習賽性質，因此比賽局數與相關調度安排、戰術模擬等皆以現場為主。

廣告 廣告

自辦練習賽進場資訊。（圖／中華職棒 臉書提供）

中華隊表示，此次練習賽是比賽形式的練習的重要環節，可以透過實戰測試及交流對戰對球隊進行磨合，並同步邀請球迷一同感受實戰氣氛，與中華隊一同迎接即將到來的WBC正賽。

更多FTNN新聞網報導

WBC／中華隊今開選訓會議決定最終30人名單 待2月6日大聯盟官方揭曉

WBC／大聯盟記者看好台灣出線：氣勢正旺 質疑韓國傳奇左投「油箱是否還有油」

不被美媒看好！大聯盟記者「點名中華隊」有望製造驚喜：三大黑馬之一

