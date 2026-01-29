球迷福音！緯來取得WBC 47場賽事轉播權 愛爾達加入NBA轉播行列
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
愛爾達電視與緯來電視網今（29）日共同宣布，緯來電視網取得2026年世界棒球經典賽（WBC）賽事轉播權。此外，愛爾達電視將從2月14日起的明星賽周末，加入美國職業籃球聯盟NBA的轉播行列。
愛爾達電視與緯來電視網展開跨平台體育轉播合作，聲明全文如下：
2026 年是全球運動轉播令人期待的一年，誠摯邀請國內觀眾一起共襄盛舉。
愛爾達電視與緯來電視網共同宣布，確認緯來電視網取得2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic 2026, WBC） 於今年三月舉行之47場賽事轉播權；愛爾達電視將從2月14日起的明星賽周末，加入美國職業籃球聯盟NBA（National Basketball Association） 的轉播行列。
雙方表示，將延續長期良好的合作情誼，共同為台灣收視體育轉播的觀眾，繼續打更佳的多元觀賽體驗。
