球迷震驚！統一獅高志綱遭爆外遇「女星林倪安」 女方超扯對話曝光

娛樂中心／綜合報導

去年中華隊在世界12強棒球錦標賽榮獲總冠軍，首席教練、同時是統一獅的教練高志綱受到球迷愛戴，相當風光；如今卻被爆出，疑似和女星林倪安發生不倫戀情，連對話紀錄也曝光，引發熱議！目前林倪安IG已經關閉留言，而高志綱則暫無回應。

統一獅教練高志綱疑似婚內出軌「女星林倪安」。（圖／翻攝自IG @nianlin）

高志綱遭爆不倫戀！女方誇張對話紀錄全曝光

根據《鏡報》報導，一名疑似是高志綱原配的帳號持續在社群媒體Threads上發文，嗆「第三者最基本的是臉皮夠厚，總算見識到」，並在文章中控訴高志綱和「林姓小三」相互偷吃。此外，還貼出許多私訊對話，「好想阿伯，希望12強他老婆不要跟」、「不懂為什麼要這麼黏．．．，難怪阿伯比較喜歡我」。

甚至還有對話明確指出，「我也覺得『XX綱』要他老婆閉嘴，但他一直說不是」、「他老婆自己管不好，怪到我身上」、「他們的婚姻關我屁事」。從對話框的大頭貼分析，這名女子疑似就是女星林倪安。

林倪安爭議連環爆！網友揭「私下荒謬行徑」

原PO接著者發文指控，林倪安不僅多次在小帳拍攝球場教練照片，還透過限時動態散播教練感情私事，甚至介入她與高志綱的婚姻。她還趁與球員聚會喝酒時，帶醉酒球員回租屋拍下親密床照。此外，林倪安在LINE社群塑造清純受害者形象，私下卻抹黑不喜歡的眷屬與球員，散布多起謠言。

目前女星林倪安的IG仍公開，但已關閉留言功能。（圖／翻攝自IG @nianlin）

一連串爆料，引發全網炸鍋，「身為高志綱十年的粉絲，真的好失望。如果原PO真的是高志綱的原配，請一定要好好照顧自己」、「她不是有小孩了？而且年紀也…球員都這麼不挑？」、「林X安到底有什麼背景？不是球員眷屬也不是啦啦隊為什麼一直在中職圈有新聞？」、「真假～如果是真的會對高志綱很失望耶！」

根據了解，林倪安目前已將Threads帳號設定改為私人帳號，IG帳號則不開放留言。至於統一獅方面和高志綱本人，目前則尚未對上述爆料做出相關回應。

