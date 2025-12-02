球迷震驚！「護國神捕」高志綱傳外遇 疑正宮發文踢爆

被譽為「護國神捕」前職棒球星，現任統一獅教練高志綱被爆婚外情。（圖／統一獅提供）





被譽為「護國神捕」前職棒球星、現任統一獅教練高志綱被爆婚外情，出軌對象是女星林倪安。其實早在幾個月前，就有匿名帳號不斷發文影射，4天前更直接指控「林倪安是高志綱小三」，而發文者疑似就是高志綱的老婆。但林倪安針對截圖曾駁斥是「AI合成」，統一獅球團也回應，最嚴重可能開除高志綱。

12強英雄谷接見：「總統在志綱教練耳邊說起了悄悄話。」

高志綱，又是高志綱，老職棒球迷對這句肯定不陌生，被稱為「護國神捕」aka.千秋王子的高志綱，在2018年結束14年職棒生涯，接任統一獅隊二軍總教練，隔年轉任首席教練，長期擔任餅總左右手，更是12強首席教練兼捕手教練，但今年卻突然被調職，就被懷疑是否和這有關。

廣告 廣告

結婚多年育有3子，卻被爆出出軌女星林倪安，其中這張在12強的合照，就被說是林倪安當時自稱眷屬，擅自進到草皮區拍下。而為何這張照片會被翻出來？其實是因為有匿名帳號從幾個月前，就開始影射兩人有不當關係，甚至PO出截圖。

林倪安暱稱高志綱「阿伯」，說希望12強他老婆不要跟，還說林倪安在場邊高調叫高志綱「寶貝」，而這帳號主人疑似就是高志綱的正宮，又有一說是正宮的朋友替她發聲。

林倪安歌曲〈小壞壞〉：「如果我哪天變成大壞壞，只要你在，我應該就乖乖。」

不過對此林倪安其實曾駁斥，說對話截圖是「惡意合成」，不過目前脆已經關帳，IG也關掉留言功能，疑似避風頭，經紀人尚未回應。

對此，統一獅球團表示不針對網路傳言回應，不過只要違反憲章規定，最重直接開除，更可能影響高志綱明年經典賽教練身分。長期建立寵妻愛家英雄形象，若一切真屬實，恐怕會讓許多粉絲心碎又失望。

【更多東森娛樂報導】

安歆澐控遭家暴 「老公拿刀威脅」 發不自殺聲明求保護

爆醜聞淡出演藝圈！男星腫一圈現身邱澤婚宴 近況曝

愛妻驚傳病逝！男星悲痛證實 盼外界給空間：願她安息