球迷「轉讓門票」遭檢舉賣黃牛！ 市府：限期提陳述書

台北市 / 綜合報導

今年中職的富邦悍將，雖然戰績還是不理想，但「韓籍三本柱」李珠珢、李雅英還有南珉貞的魅力無法擋，成功帶動大批球迷入場觀賽。不過有球迷卻收到新北市政府函文，指出他涉嫌利用社群網站販售票券，要求他提出陳述書，球迷認為本意不是為了牟利，原來是因為有不少球迷，以會員身分買到打折的月票，只是以原價轉售部分場次，但兩者有價差，沒想到竟意外捲入黃牛爭議，不只要花時間寫陳述書，還要被罰錢，讓他們直言以後不會再讓票了。

李珠珢在應援舞台上大秀舞技，富邦韓籍三本柱，李珠珢李雅英南珉貞，魅力無法擋，也帶動大批球迷入場觀賽，啦啦隊髮香區的座位，更是一票難求，有網友日前發文表示，因為沒辦法看比賽，轉讓熱區的門票，卻遭人檢舉。

廣告 廣告

球迷收到新北市政府函文，指出他涉嫌利用社群網站，販售例行賽票券，要求他於12月8日前提出陳述書，因為他加入球團會員，享有優先購票權，購買球團推出的打折月票，一次買了平假日場次，換算下來票價500元，以600元售出，遭舉發違反運動產業發展條例。

根據了解，有些會員會轉售無法觀戰的場次，給其他球迷，但都是以原價讓票，本意也不是牟利，沒想到卻被認為是黃牛，讓他超沏心。韓啦旋風席捲全台，球迷表示，現在不只門票很難買，就連會員資格也不易取得，不但有限額，還要每月包票，隔年才能有抽籤資格，如今球迷因為轉售門票，意外捲入黃牛爭議，不只要花時間寫陳述書，也讓球迷心寒，認為明顯沒有要賺錢的賣法，還要被罰錢，直言以後不會讓票了。

原始連結







更多華視新聞報導

才因賣黃牛票遭求刑7年 夫妻檔重操舊業再被拘提

控搶BP門票遭詐1萬6！ 粉絲直呼難過 警：追查中

2026埃及之王法老展台南登場 黃牛.詐騙票券猖獗

