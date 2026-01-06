球鞋最低$950！Under Armour全館出清38折起，超高CP值必搶攻略一次看

球鞋最低居然只要$950，真的超誇張，這次Under Armour品牌日，在2026年的開端祭出超狂特惠送給大家，1/6~1/11期間，全館出清下殺38折起，甚至滿額還能再折價，這一波一定要跟到啊！

球鞋最低$950起，1/6~1/11 Under Armour品牌日，全館下殺38折起，滿額再折價，CP值超高。（圖片來源：Yahoo購物中心）

這次幫大家整理出UNDER ARMOUR最多人會需要、也最容易每天拿來穿的8款超高CP值單品，從慢跑鞋、籃球鞋到刷毛帽踢，一次把運動與日常全部包起來。不論你是剛開始跑步、有運動習慣，還是只是想找好穿、好看的運動鞋和運動服，跟著這份清單絕對錯不了。

1. 下殺$950！【UNDER ARMOUR】UA 男女同款 Lockdown 7 Low 籃球鞋

原價$2,980 ↘ 1/6~1/11快閃價$950

限時只要$950 ！一省就省2千。這雙UA籃球鞋，是那種很直接、不囉嗦，一穿就進入比賽狀態的籃球鞋。低筒讓腳踝活動更靈活，切入、變向的時候不會被鞋筒卡住，對喜歡快節奏的人來說非常加分。踩下去之後的回饋與緩震，在連續跳投或落地的時候，表現也好的很有感。整體定位偏實戰路線，適合學生、業餘球友或想要一雙耐穿、好駕馭的籃球鞋的人。重點是原價快三千，現在居然限時$950 就能穿走，滿額還能再折價，還不快搶。

一下就省2千超誇張，現在居然只要950 ！走實戰派的UA籃球鞋。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.下殺36折！【UNDER ARMOUR】男 Charged Escape 4 Knit 慢跑鞋 運動鞋

原價$3,580 ↘ 1/6~1/11領券價$1150

限時36折，現省2千4 ！這雙UA慢跑鞋，是那種一眼看就很輕鬆，穿起來更輕鬆的慢跑鞋。Knit編織鞋面柔軟又貼腳，不會有壓迫感，長時間穿也不悶，中底的緩震讓跑步節奏變得比較順。很適合剛開始跑步、或是不追求競速但很在意舒適度的人。再加上外型簡約，即使日常穿去上班、逛街也不突兀，是運動與日常兼顧的慢跑鞋。趁現在UNDER ARMOUR品牌日，限時下殺36折穿走，滿額還能再折價，完全就是賺到。

限時下殺36折，現省2千4 ，現在穿走完全就是賺到。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.只要$950 ！【UNDER ARMOUR】UA 男 Phade RN 3 慢跑鞋

原價$2,780 ↘ 1/6~1/11快閃價$950

限時$950 ，現省快2千，快搶！UNDER ARMOUR Phade RN 3給人的第一印象就是「穩」，鞋身結構偏紮實，能給腳一個很明確的落地感，對於跑步姿勢還在調整的人來說相對友善；中底緩震的剛剛好，能幫助維持步頻；透氣度也不錯，長時間跑步不容易悶，想找實用派，選這雙UNDER ARMOUR慢跑鞋就對了。最重要的是，1/6-1/11期間，UNDER ARMOUR品牌日，全館38折起，這雙居然只要$950 ，滿額還能再折價，難怪大家瘋狂搶。

限時只要$950 ，現省快2千，當然要手刀趕快搶！。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.限時48折！【UNDER ARMOUR】UA 女 Official 休閒鞋

原價$2,480 ↘ 1/6~1/11快閃價$1,150

限時下殺48折！原價快兩千五，現在居然一千初就有。UA休閒鞋主打簡潔俐落、皮革鞋面、耐穿舒適，屬於超好穿搭的類型，配上牛仔褲、洋裝或休閒褲都很好看。穿起來很軟，久走也不容易腳痠，對通勤或逛街來說非常友善。UA休閒鞋的定位很明確，就是要讓你在日常中走得舒服又不失造型感，是一雙百搭又好走的鞋。1/6-1/11期間，限時下殺48折，一省就省1千3，滿額還能再折價，當然要把握機會趕快穿走它啊。

原價快兩千五，現在居然一千初就有，百搭又好走的UA鞋就是它。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.限時45折！【UNDER ARMOUR】UA 女 Charged Rogue 5 慢跑鞋

原價$3,080 ↘ 1/6~1/11快閃價$1,350

限時下殺45折，一省就省1千7。一雙能減少腳底疲勞感的鞋，對女生來說特別重要，像是UA Charged Rogue 5就是能做到這點的運動鞋。鞋款輕盈、透氣與支撐並存，踏出去的每一步都很貼合穩定。如果想找一雙能久站、久走，或是陪跑很久的慢跑鞋，直接閉眼盲選這雙UA鞋。更好康的是，趁著1/6-1/11 UNDER ARMOUR品牌日期間，這雙甚至下殺45折，滿額還能再折價，不馬上穿走它，真的會搥心肝。

殺到45折，常常久站、久走的人一定要穿UA Charged Rogue 5。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.快閃價$880！【UNDER ARMOUR】UA 男 Rival fleece 刷毛長袖 多款任選

原價$2,280 ↘ 1/6~1/11快閃價$850

居然下殺$850 ，原價2280，一省就省1千4超誇張。UA內刷毛帽踢穿起來超舒服，保暖但不厚重，運動前後穿或日常穿都很適合。版型篇休閒，雖然是男款，但男女穿都很好看，甚至直接單穿就很有型，不論通勤、運動、還是居家，不用想太多，隨手輕輕一套就對了。最重要的是，限時下殺39折，現在只要$850 ，滿額還能再折價，當然要趁機全部包色啊！

限時殺到$850 ，一省就省1千4超誇張，UA內刷毛帽踢穿過就回不去了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.快閃價$750 ！【UNDER ARMOUR】UA 女 Rival fleece 刷毛長袖 多款任選

原價$2,080 ↘ 1/6~1/11快閃價$750

下殺38折，限時居然只要$750 ！女款UNDER ARMOUR刷毛長袖，在保暖與版型之間取得很好的平衡。穿起來很柔、很保暖，但不會厚重到影響活動。剪裁自然，不會過於寬大，也不會太緊繃，甚至對身形還有一定的修飾度，簡單配上運動褲、牛仔褲就很好看。這件UA內刷毛帽踢很適合當作日常基本款，一穿就知道為什麼Rival Fleece會一直賣得這麼好。1/6-1/11 UNDER ARMOUR品牌日期間，原價2千多，居然一下就殺到38折，只要$750 ，當然要趁機買爆、全款拿下啊。

下殺38折，限時居然只要$750 ！當然要趁機買爆。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.限時48折！【UNDER ARMOUR】UA 男 Charged Pursuit 4 BL 慢跑鞋

原價$2,880 ↘ 1/6~1/11快閃價$1,350

下殺48折，現省1千5，限時只有六天。UA Charged Pursuit 4 BL的腳感偏柔順，落地的瞬間緩震感明顯，對運動、慢跑新手或體重承受度需求較高的人來說很友善。鞋體本身很輕、很透氣；外型簡單俐落，不只運動能穿，平常逛街、通勤都超可以。這雙UNDER ARMOUR鞋的重點是能跑得更久、走得更久，並且維持在高舒適度的狀態。如果想找一雙入門跑鞋，趁現在UNDER ARMOUR品牌日，限時下殺48折，一下就省1千5，趕快手刀帶回家。

