球鞋、護具都能抵！年滿16歲人人有機會領500元 運動幣登記分流時程一次看懂

領錢機會別錯過！運動部為落實全民運動，今年將原本針對16至22歲發放的「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並擴大發放對象，只要是年滿16歲以上的國民皆有機會登記，共抽出60萬名，中籤者就可獲得500元運動幣。

值得注意的是，這筆錢除了可以拿來做運動、看比賽，本次更開放購買運動裝備，讓實用性大幅提升。《民報》整理參加資格、登記辦法、時程、領用方式、抵用範疇等，帶您一次看懂運動幣登記重點。

參加資格

年滿16歲以上（出生日期為民國99年1月1日前）於國內具戶籍之國民。

登記及抽籤時間

運動幣採登記抽籤方式辦理， 登記期間自1月26日至2月8日止，抽籤時間將於2月12日直播方式公開抽籤，以「身分證末碼」抽出，並發送中籤通知簡訊。

廣告 廣告

本次登記採依身分證號末碼進行分流制，時程依序如下：

1/26：身分證末碼０、1

1/27：身分證末碼2、3

1/28：身分證末碼4、5

1/29：身分證末碼6、7

1/30：身分證末碼8、9

1/31至2/8則不限證號，全面開放登記。

（圖／運動部）

登記方式

進入「動滋網」（500.gov.tw），在「登記」頁面輸入「姓名」、「身分證字號」、「出生年月日」、「手機號碼」及「電子信箱」等資訊，完成登記後，經驗證符合年齡身分者，即有資格參加抽籤。

運動幣領用說明

使用期限：自2026年3月1日10時起 至12月31日24時止。

使用規則：至「動滋網」領取運動幣電子錢包QR Code，有500元額度，不限抵用次數，用罄為止，可於實體店家及線上平臺消費抵用，要注意的是，運動幣限中籤者本人使用，禁止轉讓、販售。

抵用範疇：分為做運動、看比賽、添裝備3類，其中「添裝備」抵用額度以200元為限。

做運動：指參與性運動，包括運動課程、社團費、入場費、會員費、場地設備出租費、參加運動比賽衍生費用、運動指導教學費、運動觀光遊程。

看比賽：指運動賽事及媒體消費，包括購買、付費訂閱媒體費、看運動比賽衍生費（如：應援用品、紀念品等）、運動書籍與雜誌、觀賞運動比賽門票費、運動展演及博物館門票券。

添裝備：指運動裝備類，包括運動服裝、購買及維修運動用品與器材、運動鞋類、運動穿戴裝置、運動耗材（如：球類、球棒、護具等）。